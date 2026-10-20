Реал Мадрид избра световен шампион за заместник на Жозе Моуриньо

През последните години треньорският пост в Реал Мадрид се превърна в "електрически стол". Откакто Карло Анчелоти напусна, за да поеме националния отбор на Бразилия, треньорите на "Бернабеу" се сменят един след друг. По тази причина Флорентино Перес се обърна към познато лице, привличайки Жозе Моуриньо това лято с надеждата да предизвика революция в отбора. Нещата обаче не се развиват по този начин.

Бъдещето на Моуриньо на "Бернабеу" вече е под въпрос

Моуриньо подписа договор за три сезона, валиден до 2029 година. Но в Реал Мадрид договорите не струват нищо без трофеи, както разбраха Шаби Алонсо, Алваро Арбелоа и самият Анчелоти. Неубедителното представяне под ръководството на Специалния от началото на сезона в допълнение с факта, че "кралете" вече изостават с 6 точки от лидера в класирането Барселона, постави под въпрос бъдещето на Моуриньо в клуба дни преди Ел Класико.

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Испанското издание "Sport" съобщи, че на фона на непрестанните усилия за завръщане на подиума на победителите започнаха да се появяват информации за възможен заместник, в случай че Моуриньо не успее да постигне поставените му цели. Журналистът, който разкри новината за интереса на Реал Мадрид към повторното наемане на Моуриньо - Серхио Валентин, твърди, че Перес вече е споделил с най-близкия си кръг кой би могъл да замести португалеца, ако резултатите и представянето не се подобрят. Разочарование в предстоящото Ел Класико може да се окаже достатъчно, за да предизвика тази промяна. И едно име отново излезе на преден план: Дидие Дешан.

Дешан беше сред финалистите по време на последната предизборна кампания, преди Перес да заложи на Моуриньо. Провеждането на изборите през юни съкрати сроковете на процеса по подбор. Клубът трябваше да забрави за всеки треньор, работещ с национален отбор, който ще участва в Световното първенство в Северна Америка. Това изключи Дешан, който в този момент беше начело на Франция, въпреки че се знаеше, че ще напусне след края на Мондиал 2026. След края на турнира Дешан заяви, че не мисли за оттегляне и иска да продължи да тренира. Той ще прецени офертите от клубове и национални отбори, като оставя вратата отворена за преминаване в Испания.

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