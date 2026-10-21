"Следващият Меси" и Комо унизиха Манчестър Юнайтед в Шампионска лига, 6-голово шоу във Франция

Италианският Комо нанесе съкрушителна загуба на Манчестър Юнайтед в Шампионска лига. Отборът на Сеск Фабрегас постигна успех с 4:1 над английския гранд в мач от третия кръг на груповата фаза. Младата аржентинска звезда Нико Пас, когото вече сравняват с Лионел Меси, се разписа на два пъти във вратата на Сен Ламенс. Междувременно във Франция валяха попадения в сблъсъка между отборите на Лил и Галатасарай.

Комо с категоричен успех над Манчестър Юнайтед

Футболистите на Комо започнаха ударно и поведоха още във втората минута на мача. Нико Пас не остави никакви шансове на Сен Ламенс и със страхотен удар даде аванс на "сините". Домакините продължиха да бъдат по-активни. Ман Юнайтед все пак стигна до добро положение, при което удар на Хари Магуайър с глава прелетя над вратата. Малко след това италианците имаха претенции за дузпа, но съдията подмина ситуацията. В следващите моменти от двубоя гостите от Манчестър владееха топката повече, но не направиха нищо съществено в атака. Комо пак пое инициативата, като Анастасиос Дувакис отправи два опасни удара, които не намериха целта. Така тимът на Фабрегас се оттегли на почивката само с гол аванс.

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Второто полувреме бе изцяло в полза на домакините, въпреки по-активното начало на Манчестър Юнайтед. В 49-а минута Анастасиос Дувакис удвои аванса на Комо след отлично подаване на Пас. Малко след това капитанът Лука да Куня пропусна добра възможност да направи резултата класически. Това все пак се случи в 57-а минута, когато Нико Пас се възползва от грешка на Карлос Балеба и отбеляза второто си попадение в срещата. Последва нов период, в който гостите владееха топката, но не предложиха нищо интересно в атака. В 66-а минута Майкъл Карик замени капитана Бруно Фернандеш, който се представи разочароващо. Точно десет минути по-късно Комо нанесе четвъртия си удар във вратата на Ламенс чрез Хакобо Рамон. Ман Юнайтед все пак стигна до едно попадение чрез резервата Джошуа Зиркзее. Той се разписва за първи път на клубно ниво от 10 мосеца насам.

6-голово шоу във Франция

Междувременно във Франция паднаха шест попадения между Лил и Галатасарай. Турският гранд победи с 4:2 при визитата си. Срещата започна много интересно, като във 2-а минута Юнус Акгюн даде аванс на гостите, но само пет минути по-късно Сориба Диауне изравни. В края на първата част отново Диауне бе точен, за да даде аванс на Лил, но секунди преди финалния съдийски сигнал Алексей Батраков вкара за 2:2. В началото на второто полувреме Набил Бенталеб си отбеляза автогол, а малко след това Виктор Осимен сложи точка на спора с четвърти гол за Галатасарай.

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