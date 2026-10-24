Русия се завърна на международната сцена във футбола с гръм и трясък

Русия се завърна на международната сцена във футбола с ясен знак. Страната участва на събитие, одобрено от ФИФА, по време на първото издание на Световното първенство и фестивал за играчи до 15 години в Баку, след четиригодишно изключване вследствие на руската инвазия в Украйна. ФИФА покани всички 211 членски асоциации на турнира, който започна в събота, въпреки че Украйна не прие поканата поради участието на Русия.

Разгромен успех за руския юношески национален отбор

Русия отбеляза завръщането си с убедителна победа с 12:0 над Судан, след което главният треньор Денис Первушин изрази надежда, че националните отбори за мъже ще могат да се завърнат на голямата сцена в близко бъдеще. Когато беше попитан какви са следващите стъпки, които биха позволили на представителните отбори да се завърнат, той добави: "Надяваме се, че в близко бъдеще ще участваме в следващите възрастови категории."

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РАЗГРОМНАЯ ПОБЕДА РОССИИ НА ТУРНИРЕ ФИФА 🇷🇺 В первом матче чемпионата мира и фестиваля ФИФА в Баку наши юноши #U15 крупно обыграли сборную Судана — 12:0 🤯👏 Молодцы, парни! Так держать 💪 https://t.co/qb0P78BVjV — Сборная России (@TeamRussia) October 24, 2026

Первушин обаче не отговори на няколко въпроса, като многократно повтаряше, че иска да се придържа към футбола, включително за мнението му относно отсъствието на Украйна, дали забраната е била справедлива спрямо играчите и треньорите и какво мисли за евентуалния бойкот на мачове срещу неговия отбор. Преди началото на мача членове на семействата на играчите разгърнаха голямо руско знаме, а всеки от 11-те гола на отбора беше посрещнат с подкрепящи скандирания. Следващите им мачове са срещу Турция, Афганистан, Сиера Леоне и Джибути.

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