Охранител от НСО блъсна и повали Соня Колтуклиева:

Русия се завърна на международната сцена във футбола с гръм и трясък

24 октомври 2026, 20:37 часа 1056 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Русия се завърна на международната сцена във футбола с гръм и трясък

Русия се завърна на международната сцена във футбола с ясен знак. Страната участва на събитие, одобрено от ФИФА, по време на първото издание на Световното първенство и фестивал за играчи до 15 години в Баку, след четиригодишно изключване вследствие на руската инвазия в Украйна. ФИФА покани всички 211 членски асоциации на турнира, който започна в събота, въпреки че Украйна не прие поканата поради участието на Русия.

Разгромен успех за руския юношески национален отбор

Русия отбеляза завръщането си с убедителна победа с 12:0 над Судан, след което главният треньор Денис Первушин изрази надежда, че националните отбори за мъже ще могат да се завърнат на голямата сцена в близко бъдеще. Когато беше попитан какви са следващите стъпки, които биха позволили на представителните отбори да се завърнат, той добави: "Надяваме се, че в близко бъдеще ще участваме в следващите възрастови категории."

ОЩЕ: Колосалната сума, която Русия плати на спортистите си за отсъствието им от олимпийските игри

Первушин обаче не отговори на няколко въпроса, като многократно повтаряше, че иска да се придържа към футбола, включително за мнението му относно отсъствието на Украйна, дали забраната е била справедлива спрямо играчите и треньорите и какво мисли за евентуалния бойкот на мачове срещу неговия отбор. Преди началото на мача членове на семействата на играчите разгърнаха голямо руско знаме, а всеки от 11-те гола на отбора беше посрещнат с подкрепящи скандирания. Следващите им мачове са срещу Турция, Афганистан, Сиера Леоне и Джибути.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Руснакът, който сподели "Златната обувка" със Стоичков и чийто рекорд от САЩ'94 едва ли някога ще бъде подобрен

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия отбор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес