Руснакът, който сподели "Златната обувка" със Стоичков и чийто рекорд от САЩ'94 едва ли някога ще бъде подобрен

267 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Световното първенство по футбол в САЩ от 1994 година остава в съзнанието на българските фенове с историческото четвърто място на националния ни отбор. На същия турнир обаче и един руски нападател пише история в световния футбол. Става дума за Олег Саленко - нападателят, който отбеляза 5 гола в един мач на Мондиал 1994 и продължава да държи рекорда за най-много отбелязани попадения в една среща от световни финали.

Олег Саленко - нападателят, който вкара рекордните 5 гола в мач на световно първенство

Олег Саленко е роден на 25 октомври 1969 г. в тогавашния Ленинград - в семейство на баща украинец и майка рускиня. Първият отбор в кариерата на Саленко е Зенит Санкт Петербург, където играе в периода 1986 - 1988 г., отбелязвайки 10 гола в 47 мача. Следва трансфер в Динамо Киев, където за три години записва 91 мача, отбелязвайки 28 гола, а това му печели трансфер зад граница - в испанския Логронес.

Рекорд и "Златна обувка": Незабравимото представяне на Олег Саленко на САЩ'94

След като приключва сезон 1993/94, Саленко се фокусира изцяло върху Световното първенство в САЩ с отбора на Русия. На 28 юни 1994 г. нападателят пише история, отбелязвайки 5 гола за руския отбор при победата над Камерун с 6:1. Той прави нещо невиждано в историята на световните първенства и до днес. Интересното е, че през цялата си кариера Саленко изиграва само 8 мача за националния отбор на Русия, а този с Камерун е неговият последен.

На Световното в САЩ Олег Саленко завършва с 6 гола в 3 мача - 5 от двубоя с Камерун и още 1 гол от дузпа срещу Швеция. Руснаците отпадат рано-рано, но пък вихреното представяне на Саленко от мача с Камерун му позволява да сподели наградата за най-добър голмайстор на турнира - "Златната топка", с Христо Стоичков, който също завършва с 6 гола, но отбелязани в 7 мача.

След като приключва САЩ'94, Саленко се завръща към клубния футбол, а кариерата му продължава във Валенсия. Следват кратки престои и в отборите на Глазгоу Рейнджърс, Истанбулспор, Кордоба и Погон Шчеснин, където и завършва кариерата си през 2001-ва. През 2003-та Саленко се захваща с любопитна работа - става селекционер на женския национален отбор по плажен волейбол на Украйна, но авантюрата приключва след само 3 мача.

Малко по-късно Саленко влиза в Украинската футболна федерация, но след това се оттегля от футбола, за да се фокусира върху частен бизнес. Той има син - Роман, който е на 20 и понастоящем играя в Зоря Луганск - под наем от Динамо Киев, като е младежки национал на Украйна.

Макар и да не прави невероятна кариера на клубно и национално ниво като успехи, Олег Саленко завинаги щи помни онзи Мондиал'94, на който вкара рекордните 5 гола в един мач и подели "Златната обувка" със Стоичков.

Автор: Стефан Йорданов

Още от "Дните до Мондиал 2026": От кошмара Костадинов и "Господ е българин!" до историческа първа световна титла: Ренесансът на френския футбол