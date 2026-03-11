Колосалната сума, която Русия плати на спортистите си за отсъствието им от олимпийските игри

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Руският спорт прекара четири години в изолация, преди да започне постепенно да се завръща на световната сцена. Както е известно, след началото на военните действия в Украйна през 2022 година, които все още не са приключили, повечето руски спортисти загубиха възможността да участват в международни състезания. Ситуацията се отрази най-тежко на отборните спортове. Руският национален отбор по футбол пропусна Световното първенство през 2022 г. и Европейското първенство през 2024 г., както и тазгодишния Мондиал. Руснаците не участват в международни турнири по баскетбол, волейбол, хандбал, хокей и т.н. В индивидуалните спортове ситуацията отчасти бе по-добра.

Загубите в индивидуален план за руските спортисти

Някои федерации не допускат руснаците до международни турнири, но много от тях им позволяват да се състезават като неутрални - без знаме, химн и понякога с други ограничения (като комуникация с пресата и др.). Тенисът е изключение, където руснаците играят без проблем под бяло знаме на всички турнири, с изключение на отборните състезания. За руските спортисти изолацията създава две основни трудности - кариерата и парите.

От финансова гледна точка изолацията засегна най-силно представителите на индивидуалните спортове. В популярните отборни спортове като футбол, хокей или баскетбол по-голямата част от доходите на спортистите идват от клубни договори. Разходите на руските клубове за заплати на играчите не са се променили значително от началото на войната, така че доходите на спортистите все още зависят предимно от представянето им. Двете основни загуби за спортистите обаче са участието им на международната сцена и спонсорските договори със западни компании.

Руските спортни власти се опитаха да компенсират загубата на международни парични награди, като увеличиха фондовете на вътрешни турнири и международни състезания, провеждани в Русия, като Игрите на БРИКС, въпреки че те не са сравними по статут или ниво на конкуренция с най-големите събития в света. Например, във фигурното пързаляне до 2022 г. победителите и медалистите от руските първенства и сериите от руския Гран при не получаваха парични награди. През септември 2022 г. руската федерация ги въведе. Сега на руското първенство първото място се награждава с 2,5 милиона рубли, второто - с 1,5 милиона, а третото - с 1 милион.

Поради войната някои руски спортисти загубиха спонсорските си договори. Например Speedo прекрати договора си с двукратния олимпийски шампион по плуване Евгений Рилов, след като той участва в митинг в чест на анексирането на Крим през 2023 г. Производителят на ски Rossignol пък преустанови сътрудничеството си с трикратния олимпийски шампион Александър Болшунов и други руски скиори. Но най-голямата загуба за руските и беларуските състезатели определено е опропастеният шанс да участват на Олимпийските игри в Париж през 2024 година.

Две години след началото на военните действия се проведоха Летните олимпийски игри в Париж. Състезателите от Русия и Беларус все още търпяха забрана за участие, но от Международния олимпийски комитет (МОК) измислиха начин, по който започна постепенното им завръщане при неутрални условия и спазване на строги изисквания. За да се класират за Игрите, "неутралните индивидуални спортисти" трябваше да преминат двустепенен процес на одобрение, първо от международните спортни федерации, а след това от МОК, за да потвърдят, че не са подкрепяли активно войната в Украйна и че нямат никакви връзки с въоръжените сили на своите страни. От Москва определиха този подход като заговор за изключване на техните представители.

Сумата, с която РОК компенсира своите състезатели

От МОК прогнозираха, че по този начин в Париж ще могат да участват 36 руснаци и 22 беларуси, в сравнение с 330 руснаци и 104 беларуси на Олимпийските игри в Токио през 2020 г. Впоследствие 26 спортисти от двете страни отказаха да участват при такива условия, сред които най-добре класираните тенисистки Арина Сабаленка и Виктория Азаренка, които заемаха съответно 3-о и 16-о място в световната ранглиста, четирима руски джудисти, както и руските гимнастички, които вече бяха обявили намерението си да не участват при такъв критерий. В крайна сметка Русия и Беларус бяха представени от 16 състезатели, които участваха под зелено знаме с буквите "AIN". Те не участваха в парада на откриването на река Сена и не бяха включени в таблицата с медалите.

Друга част от спортистите не успяха да получат неутрален статут и трябваше да се простят с мечтата си да участват на олимпийските игри. В резултат на това руският олимпийски комитет изплати обезщетения в размер на 2 милиона долара на 245 спортисти, които не са отговорили на критериите, позволяващи им да участват във френската столица. Тази сума обаче по никакъв начин не компенсира всички загуби, които спортът претърпя и още търпи. През последните месеци обаче започна завръщането на руските и беларуски представители в различни спортове, което е индикатор, че Русия и нейната национална идентичност ще бъдат напълно възстановени в олимпийските среди много преди Игрите в Лос Анджелис през лятото на 2028 г.

Автор: Дария Александрова

