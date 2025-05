С емоционално писмо: Носител на "Златната топка" се раздели със световен гранд

Носителят на "Златната топка" Лука Модрич обяви, че напуска Реал Мадрид. Договорът на хърватина с "белия балет" изтича това лято и няма да бъде подновен. Легендарният полузащитник ще изиграе последния си мач на "Сантяго Бернабеу" в събота в двубоя от предпоследния кръг на Ла Лига срещу Реал Содиедад. 39-годишният халф все пак ще вземе участие на Световното клубно първенство, което ще се проведе от 15 юни до 13 юли в САЩ.

Модрич се присъедини към Реал Мадрид от Тотнъм през 2012 г. Заедно с "лос меренгес" той спечели Шампионската лига 6 пъти, стана носител на Световното клубно първенство 5 пъти, както и на Суперкупата на УЕФА и Суперкупата на Испания, и спечели два пъти Купата на Испания. Хърватинът е изиграл близо 600 мача за мадричани във всички турнири, в които е отбелязал 43 гола и е направил 95 асистенции.

ОЩЕ: Два червени картона помогнаха на Реал Мадрид, Барса допусна обрат, а драмата е на дъното

Лука Модрич написа дълго писмо, с което оповести края на кариерата си в Реал Мадрид. "Скъпи фенове на Реал Мадрид: Времето дойде. Времето, което никога не съм искал да дойде, но такъв е футболът, а в живота всичко има начало и край... В събота ще изиграя последния си мач на "Сантяго Бернабеу“, започва то.

"Играта за Реал Мадрид промени живота ми като футболист и като човек. Гордея се, че бях част от една от най-успешните епохи на най-добрия клуб в историята... През годините съм преживявал невероятни моменти, на пръв поглед невъзможни обрати, финали, празненства и магически нощи на „Бернабеу“. Спечелихме всичко и бях много щастлив. Много, много щастлив.

Но отвъд титлите и победите, нося в сърцето си обичта на всички фенове на Реал Мадрид. Наистина не знам как да обясня специалната връзка, която имам с всички вас, и колко подкрепен, уважаван и обичан съм се чувствал и продължавам да се чувствам. Тръгвам си с пълно сърце. Пълен с гордост, благодарност и незабравими спомени. . Ще се срещнем отново. Реал Мадрид винаги ще бъде моят дом. През целия живот", написа Лука Модрич.

ОЩЕ: "Ламин Ямал е по-ценен играч от Килиан Мбапе, въпреки че има 20 гола по-малко"

🤍👋🏻 Luka Modrić’s letter to Real Madrid fans.



“Dear Madrid fans,



Time has come. The moment I never wanted to come, but that's football, and in life everything has a beginning and an end... On Saturday I will play my last match at the Santiago Bernabéu.



I arrived in 2012 with… pic.twitter.com/GTuwq5tcc3