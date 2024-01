Скандал в Англия: Мач от ФА Къп бе прекъснат заради сбиване на трибуните (ВИДЕО)

В 82-ата минута на двубоя, при резултат 2:0 за гостите от Уулвърхемптън, феновете на двата тима се сбиха на трибуните. На стадиона веднага нахлу полиция, за да осуети по-сериозни инциденти. Главният съдия на мача пък прибра двата отбора в съблекалните.

After the goal some of the fans entered on pitch. 👀 West Bromwich - Wolverhampton match stop !!! pic.twitter.com/sCQb55TsZV

🚨 | BREAKING: West Midlands Police believe crowd violence at today's West Bromwich Albion versus Wolverhampton Wanderers FA Cup tie was initially caused by fans reading claims the game "did not qualify as a derby rivalry" on social media website X, formerly known as Twitter. pic.twitter.com/rLJjyjB9kE