Скръбна вест! Напусна ни легендата сър Боби Чарлтън

Освен това бившият атакуващ състезател е спечелил Европейската купа с екипа на "червените дяволи" през 1968-а, както и три титли в Първа дивизия на Англия. Чарлтън е смятан за един от най-великите играчи на гранда от Манчестър, за който е отбелязал 249 гола в 758 срещи. Той е и един от малцината оцелели от Юнайтед при самолетната катастрофа на летището в Мюнхен през 1958 година.

„С голяма тъга споделяме новината, че сър Боби почина мирно в ранните часове на съботната сутрин. Той беше заобиколен от семейството си. Семейството му би искало да предаде своята благодарност на всички, които са допринесли за грижите му, както и на много хора, които са го обичали и подкрепяли", се казва в изявление на семейството му.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough.