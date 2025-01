Специалния захапа съдиите и в Instagram! После впечатли Турция със страхотен жест (ВИДЕО)

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Старши треньорът на Фенербахче Жозе Моуриньо отново попадна под светлината на прожекторите! И виртуално, и на терена. Специалния публикува видео в Instagram от двубоя на Галатасарай с Истанбул Башакшехир от първия кръг в турнира за Купата на Турция, с което за пореден път критикува съдийството в южната ни съседка. По-късно обаче португалският наставник показа другата си страна и впечатли със страхотен шест към съперник на "жълтите" канарчета".

Клипът, споделен от Моуриньо в социалната мрежа, показва момент от 30-ата минута на двубоя, в който "Джим Бом" се издъни. В ситуацията централният защитник на "лъвовете" Абдюлкерим Бардакджъ изчиства топката от собственото наказателно поле, но не спира движението си. Бутоните на бранителя попадат право в крака на бившия халф на Фенербахче Мигел Креспо.

Главният съдия не отсъди нищо, което предизвика Специалния да сподели видеото, придружено с текст: "Драги Мигел, надявам се, че си добре и корите ти са от карбон." Жозе Моуриньо не за пръв път се изказва срещу съдийството в Турция. Само преди дни той и ръководството на "жълто-сините" отново изригнаха заради реферско отсъждане в мача на Галатасарай срещу Гьозтепе.

Броени часове по-късно обаче 61-годишният португалец показа другото си лице. След разгрома на своя Фенербахче над Касъмпаша Моуриньо събра в малък кръг противниковия отбор, който бе съставен предимно от млади футболисти. Средната възраст на състава срещу "канарчетата" бе 19,3 години. Специалния изнесе мотивационна реч пред присъстващите, а действията му бяха похвалени от мнозина в социалните мрежи. На пресконференцията след мача треньорът отново похвали Касъмпаша за борбеността.

