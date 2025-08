"Ядрени ракети": Тръмп се шегува какво ще сложи на покрива на Белия дом (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп се качи днес на покрива на една от постройките на Белия дом и се пошегува, че може да постави там ядрени ракети, предаде Франс прес. Заобиколен от телохранители, Тръмп се разходи в продължение на двадесетина минути по покрива на залата за пресконференции на Белия дом. Пред погледа на журналисти, намиращи се на разстояние от него, той инспектира мястото, на което планира да построи бална зала. Когато му бе зададен въпроса какво мисли да построи, той отвърна шеговито: "Ракети", "ядрени ракети".

🚨 LMAO! “Mr. President! What are you looking to build?!”



“NUCLEAR MISSILES!”



*missile hand motion* 🤣



I freaking love Rooftop Trump

pic.twitter.com/gJzxfGGN2v