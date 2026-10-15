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Стефано Сенси: "Играхме невероятно, пътят е добър"

15 октомври 2026, 22:18 часа 1580 прочитания 0 коментара

ЦСКА игра като равен с равен срещу Монако и доминираше през по-голямата част от срещата в първия кръг на Лигата на конференциите. Въпреки това "червените" загубиха с 1:2, но си тръгват с добри отзиви за играта и себераздаването си. Звездата на "армейците" Стефано Сенси говори след края на двубоя. Именно той беше автор на асистенцията за почетното попадение на ЦСКА. Според италианския полузащитник 

Стефано Сенси: "Мисля, че играхме невероятно"

Ето какво каза Стефано Сенси: "Много съм щастлив от представянето, всеки мач е различен, в началото имахме много енергия, искахме да отбележим, но те вкараха два гола на контраатака. Мисля, че играхме невероятно през второто полувреме и мисля, че заслужавахме повече от това, което се случи. Смятам, че пътят е правилен. По-агресивни сме, пресираме, смятам, че пътят е добър и трябва да работим върху грешките си". Именно Стефано Сенси центрира за единствения гол на ЦСКА, отбелязан от влезлият като резерва Жоел Зварц с глава в 76-ата минута.

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Стефано Сенси

ЦСКА е непобеден в България

За ЦСКА това беше четвърта поредна загуба в Европа, след като "червените" допуснаха поражения и в последните си три срещи от предварителните кръгове за класиране в Лига Европа. За сметка на това, "армейците" са непобедени в България, като са на второ място в Първа лига с 27 от 11 мача - 8 победи и 3 равенства. А в двубоя за Суперкупата на България ЦСКА победи Левски с 4:2.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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