Страхотно: Български талант пак тренира с първия отбор на Барса (ВИДЕО)

Освен него, легендата на испанския гранд повика и други юноши на клуба за тренировката с представителния тим. Това не е първо занимание за юношата на Славия с Роберт Левандовски и компания. ОЩЕ: Барса се разбра с халф на Сити

📸| Barça Atlètic players Marc Casadó, Estanis Pedrola and Juvenil A players Lamine Yamal, Angel Alarcón, Aleix Garrido, Ruben Cantero and Martin Georgiev trained with the first team today. pic.twitter.com/1sMNSpTfGD