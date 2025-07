Ексклузивно пред Actualno.com: Говори легендата от "Междузвездни войни" Антъни Даниелс (ВИДЕО)

"Did you hear that?"

Облечен в неудобен златен метален костюм, с почти нулев приток на кислород, младият актьор Антъни Даниелс не подозира, че в следващите почти петдесет години образът на хуманоидния дроид, който играе, ще стане част от религиозен филмов култ сред няколко поколения, ще участва във всички продължения на евтиния (тогава) американски филм, в който се снима, ще е обиколил многократно света и ще се е срещнал с милиони почитатели.

И всичко това заради тези първи думи, с които C-3PO отваря първата сцена на филма "Нова Надежда" - първият от поредицата "Междузвездни войни".

Любовта към "Междузвездни войни" граничи с религиозен фанатизъм. И има защо. Вечната битка между доброто и злото, украсена с космически битки, красиви принцеси и контрабандисти, антропоморфни същества, светлинни мечове и дроиди, е двигател на човешкото любопитство, а основен елемент е именно персонажът C-3PO.

Неговият силует и симпатично досадните му забележки изграждат попкултурата така, както го правят Анди Уорхол в изкуството, Майкъл Джаксън в музиката и Ървин Уелш в литературата.

Под смелата визия на Джордж Лукас, Антъни Даниелс се слива с героя си и днес границата между актьор и персонаж е изчезнала. И това е прекрасно.

Кой е Антъни Даниелс?

Източник: Aniventure Comic Con

Роден през 1946 г. в Солсбъри, Великобритания, той расте и е възпитаван в класическите английски принципи. След две години право Даниелс се отказва и започва да изучава драма в Роуз Бръфърд Колидж.

През 1974 г. започва работа в радио BBC, а на следващата година, вече начинаещ актьор, се явява на кастинг за роля в нов фантастичен филм – роля, която отхвърля веднага след първите прочетени страници от сценария. Причината е прозаична – той все още не харесва фантастиката.

Ирония на съдбата или не, по препоръка на агента си Даниелс продължава напред. И стига дотам, че днес, вече на 79 години, отново се побира в костюма на C-3PO.

Срещам се с Даниелс по време на Aniventure Comic Con в София, където той е специален гост. Не съм си и представял, че някога ще имам тази възможност – да говоря с една от иконите на фантастичната поредица, която е съществена част от моя живот през последните 30 години.

Притеснявам ли се? Да, разбира се. И съм точно толкова щастлив. Не притежавам фината английска изтънченост, но правя всичко възможно да поговоря с Антъни като с приятел – за какъвто считам неговия персонаж в живота си – и да споделя тази емоция със зрителите и читателите на Actualno.

Данаил Найденов (ляво) и Антъни Даниелс (дясно)

Без да губим време се впускаме към определеното място за среща, където Антъни ни посреща с широката си усмивка и така характерен глас, с който са израснали поколения фенове на поредицата.

Какво означава за него тази роля днес, почти 50 години по-късно, как се чувства по време на първия си престой в България и още много - вижте в интервюто.

Данаил Найденов е дългогодишен почитател на "Междузвездни войни", запален колекционер на сувенири от филмовата поредица и създател на съдържание по темата в социалните мрежи. Неговите видеа и препоръки могат да бъдат открити в TikTok, Instagram и Facebook.