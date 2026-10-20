Тотнъм направи нещо за първи път от година и най-накрая спечели във Висшата лига

Отборът на Тотнъм Хотспър записа първата си победа за сезона във Висшата лига едва при седмия си опит. "Шпорите" се наложиха с 3:1 над новака в елита Ковънтри Сити. Те стигнаха до трите точки благодарение на великолепните голове на Джеймс Мадисън и Омар Мармуш. По този начин отборът, воден от Роберто Де Дзерби, се отлепи от зоната на изпадане и вече се намира на 16-а позиция с актив от 6 точки. "Шпорите" отбелязаха три гола в един мач от първенството за първи път от октомври 2025 година насам.

Първа победа за Тотнъм

Футболистите на Ковънтри знаеха, че ранен гол ще разтревожи домакинската публика, а "шпорите" се нуждаеха от Ян Пол ван Хеке, който с лицето си блокира мощния удар на Тацухиро Сакамото, за да попречи на крилото да отбележи при дебюта си като титуляр във Висшата лига. Вместо това домакините поведоха в резултата за първи път в първенството през този сезон, след като в 14-ата минута Джеймс Мадисън отправи прекрасен извит удар в горния ъгъл от границата на наказателното поле. Това беше особено специален момент за възпитаника на академията на Ковънтри, който не беше отбелязвал гол или не беше титуляр в мач от май 2025 година.

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"Шпорите" имаха предимство и пет минути по-късно гол на Доминик Соланке беше отменен за засада, но в останалата част домакините се затрудниха да превърнат владението си в ясни положения. Соланке отправи удар над гредата в края на полувремето, преди Мики ван де Вен да направи блестящ спасителен шпагат срещу Брандън Томас-Асанте. Тотнъм изглеждаше уверен, но четири минути след подновяването на играта допусна изравнителен гол, когато Джак Рудони се възползва от изпусната топка в наказателното поле и се разписа за 1:1.

Отборът на Роберто Де Дзерби в отговор засили натиска и възвърна преднината си девет минути по-късно, когато Омар Мармуш отбеляза първия си гол с екипа на лондончани с блестящ удар от далечна дистанция. В заключителните минути имаше още един специален момент, когато Деян Кулушевски влезе като резерва и направи първата си поява на терена след 526 дни, прекарани в редица контузии. Тотнъм се стремеше да отбележи три гола или повече гола в първенството за първи път от октомври 2025 година и успя да го направи в добавеното време, когато резервата Бен Дейвис отбеляза втория си гол за сезона.

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