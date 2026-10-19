В Англия: Манчестър Сити може да прекара поне два сезона в Чемпиъншип

Последните новини около казуса на Манчестър Сити сочат, че клубът може да получи огромно наказание с отнемане на точки, което ще го принуди да прекара няколко сезона в Чемпиъншип. Наскоро "гражданите" бяха признати за виновни по 114 от общо 115 обвинения, свързани с нарушения на финансовите правила на Висшата лига в периода 2009-2018 година. Беше установено, че Сити е надул изкуствено приходите си с близо 830 милиона паунда чрез фиктивни договори.

Очаква ли ги вторият ешелон?

Отборът спечели осем трофея през периода, в който се твърди, че е нарушил финансовите правила, включително три титли в първенството. Продължавайки да отрича всякакво нарушение, Сити подаде обжалване на 2 октомври, като твърди, че разполага с "изчерпателен набор от неопровержими доказателства". Макар все още да не е ясно кога точно клубът ще научи наказанието си, има огромни спекулации относно това как би могло да изглежда то. Ако обжалването на "гражданите" се провали, сред възможните санкции, за които се говори, са солени глоби, отнемане на точки и титли, както и изпадане.

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Според "Daily Mail" евентуалното наказание за Манчестър Сити може да има последствия, които ще се отразят и след края на този сезон. В репортажа им, основан на информация от вътрешни източници, се твърди, че на клуба ще бъде наложено драстично отнемане на точки, което ще гарантира изпадането му в Чемпиъншип. Тъй като се говори и за налагане на солидна глоба, съществува дори вероятност от допълнително отнемане на точки, което на практика ще ги задържи в Чемпиъншип за поне два сезона.

Кога Ман Сити ще научи наказанието си?

Една санкция, която се отхвърля в доклада, е възможността Ман Сити да бъде изключен от Висшата лига и да трябва да започне отново от дъното на английската футболна пирамида в Лига 2. Все още не е ясно кога точно "гражданите" ще разберат каква ще бъде съдбата им. Вестник "Daily Mail" съобщава, че в момента Висшата лига настоява наказанието да бъде обявено преди да стане известен резултатът от обжалването им. Въпреки това окончателно решение се очаква в началото на 2027 година поради строгите срокове, които изискват решението да бъде взето 12 седмици след подаването на обжалването.

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