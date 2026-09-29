В Манчестър Сити имат доказателства, че не са виновни - останаха разочаровани и изненадани от Висшата лига

Ръководството на Манчестър Сити изрази разочарование и изненада от решението на независимата комисия на английската Висша лига. Клубът настоява, че е невинен по повдигнатите обвинения и обещава да продължи с правните и регулаторните процедури, за да защити позицията си. Висшата лига потвърди официално във вторник, че "гражданите" са признати за виновни в 114 от 115-е сериозни финансови нарушения - резултат от години наред разследване.

Манчестър Сити отговори на обвиненията на Висшата лига

Изпълнителният директор на Висшата лигата - Ричар Мастърс, определи случая и решението като най-важните в историята на английската лига. От Сити отговориха минути след обявяването на решението на шампионата. В официално изявление те заявиха: "Клубът е разочарован и изненадан от решението на комисията на Висшата лига, което беше публикувано днес. Клубът е невинен по отношение на обвиненията, повдигнати срещу него от Висшата лига, и разполага с изчерпателен набор от неопровержими доказателства в подкрепа на всичките си позиции по този случай."

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"Следователно Манчестър Сити ще продължи да отстоява позицията си безкомпромисно и, при необходимост, ще предприеме подходящи действия пред всички компетентни регулаторни и правни органи", продължиха от клуба. "Това далеч не е краят. Производството пред Висшата лига все още продължава и има важни въпроси, които все още не са решени. Клубът ще започне да използва наличните му възможности за обжалване, като се основава на факта, че решението съдържа явни фундаментални грешки по отношение на правото, принципите и фактите и че то е необосновано."

През последните осем години, твърдят "гражданите", те са се ангажирали с правния процес, като са вярвали, че администрацията и изпълнителното ръководство на Висшата лига ще действат като независим, безпристрастен и справедлив регулаторен орган, свободен от всякакви пристрастни влияния. Сити завърши с бележка, изразяваща сдържаност: "Ясно е, че клубът е ограничен в това, което може да каже допълнително, докато не приключат всички предстоящи производства."

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