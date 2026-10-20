В Барселона отхвърлили оферта от 250 милиона евро за Ламин Ямал

Интересът на Пари Сен Жермен към Ламин Ямал вече не е просто мимолетен слух. Президентът на Барселона Жоан Лапорта разкри предишни опити на френския клуб да отмъкне скъпоценния играч на каталунците, като дори е стигнал до оферта на стойност 250 милиона евро. Испанската звезда е обаче обвързан с дългосрочен договор и е определян за наследник на Лионел Меси на "Камп Ноу". По тази причина каталунците категорично отхвърлили офертата преди две години.

Космическата оферта на ПСЖ към Барселона за 17-годишния Ямал

"Когато Пари Сен Жермен ни предложи 250 милиона евро за Ламин Ямал, ние отхвърлихме офертата, а той беше едва на 17 години." С тези думи Лапорта неведнъж разкри опитите на парижани да изкушат Барселона да се раздели с изключителния си талант. Интересът на ПСЖ към младата звезда явно надхвърля спекулациите. Лапорта може и да излъчва увереност относно бъдещето на играча, но някои гласове в Барселона все още гледат с предпазливост на амбициите на френския клуб. ПСЖ разполага с финансовите и спортните ресурси, които го превръщат в опасен конкурент за всеки футболист на планетата.

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В интервю за френския вестник "L'Equipe" Лапорта заяви: "Имаме увереност в способностите си. Барселона плаща щедри заплати на своите играчи и това е нещо, с което клубът винаги е бил свикнал. Въпросът е да се чувстваме комфортно в клуба. Извън Барселона атмосферата може да е много студена, докато тук се чувстваме на място." Каталунците все пак разполагат със силен коз, за да защитят младата си звезда. Ямал е обвързан с договор до 2031 година, придружен от клауза за откупуване на стойност един милиард евро, което прави отнемането му изключително сложно.

ПСЖ не изглежда в състояние да повтори сценария с Неймар от 2017 година, когато плати клаузата за откупуване от 222 милиона евро. Няма и признаци, че биха могли да повторят сагата с Лионел Меси, при която аржентинецът премина във френския клуб, след като подновяването на договора му в Барселона зацикли. Също така все още е твърде рано да си представим ситуация, подобна на тези с Усман Дембеле или Феран Торес, когато каталунският клуб беше принуден да продаде играч преди последната година от договора му, за да не го загуби безвъзмездно. На тази основа Барселона изглежда относително спокойна, че ще задържи Ямал в редиците си в следващите години, освен ако не настъпят извънредни обстоятелства, които да променят ситуацията.

Силата им в този случай не се ограничава до договорите и финансите. Тя се простира и до близките връзки, които свързват клуба и играча. За разлика от някои от имената, които напуснаха през последните години, Ямал е възпитаник на академията "Ла Масия", израснал в средата на Барселона, и все още играе рамо до рамо с редица от най-близките си приятели в клуба и в града, с който е свързан още от детството си. Тази емоционална и спортна връзка му дава допълнителна мотивация да остане с екипа на каталунците, воден от амбицията си да впише името си сред легендите на клуба и да последва стъпките на Лионел Меси.

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