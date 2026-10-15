"11 инвалиди в един блок": Изкуствен интелект ще пресече фалшивите ТЕЛК-ове

Над 800 000 българи в момента притежават ТЕЛК решения, като броят им продължава да нараства. Всички тези хора срещат трудности при реализацията си на пазара на труда, но в същото време за никого не е тайна, че значителна част от тези документи са фалшиви. Смущаващ пример за това е блок във Варна с 11 паркоместа за хора с увреждания, където случайно живее лекар от състава на ТЕЛК. Това съобщи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в интервю за БНР. По думите му депутатите са приели на първо четене с пълен консенсус законопроект, предлаган от неговата формация за трети път, който вкарва изкуствен интелект (ИИ) в борбата с измамите в системата.

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Как ще работи алгоритърът?

Новият механизъм предвижда автоматично засичане на аномалии и съставяне на рискови профили, които да насочват проверяващите органи към най-съмнителните казуси.

"Изкуственият интелект може много по-динамично да открива аномалии — независимо дали става дума за диагноза като деменция при 30-годишен човек, или за 11 инвалиди в един и същ жилищен блок. Досега това се правеше по детайлно разписани правила с натрупани условия, докато новите технологии дават много по-голяма гъвкавост", обясни Божанов.

Той бе категоричен, че откриването на аномалия от компютъра няма автоматично да води до спиране на инвалидна пенсия. Сигналът от системата просто ще насочва контролните органи — ТЕЛК, НЕЛК или Министерството на здравеопазването — към целеви проверки, вместо да се извършва контрол "напосоки" и на ръка.

Защитени ли са чувствителните данни?

Божидар Божанов успокои обществеността, че автоматизираната оценка на риска няма да застраши личната информация на гражданите и няма нищо общо с масовите публични платформи.

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Без външни платформи: Медицинските епикризи няма да се качват в публични ботове като Chat GPT.

Медицинските епикризи няма да се качват в публични ботове като Chat GPT. Локална система: Изкуственият интелект ще бъде специализиран модел, инсталиран в държавния облак.

Изкуственият интелект ще бъде специализиран модел, инсталиран в държавния облак. Защита на данните: Министерството на здравеопазването ще затвори системата, а личните данни ще бъдат анонимизирани и заличавани преди обработка.

Повече средства за нуждаещите се

Основната цел на реформата е да прекрати чувството за безнаказаност у онези, които издават и ползват фалшиви документи. Досега те са се чувствали спокойни, криейки се в "морето от 800 000 досиета".

"Ако успеем да свием този брой например до 600 000, за действително болните хора ще има значително повече ресурси — включително за по-високи помощи и лични асистенти", изтъкна съпредседателят на "Да, България".

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Освен засиления контрол, приетият на първо четене законопроект предвижда и значително облекчение за гражданите с реални здравословни проблеми.

За да се спестят разходването на време, събирането на хартиени документи и чакането по опашки, хората ще могат да подават заявленията си за ТЕЛК изцяло по електронен път. Важно улеснение е, че за тази услуга няма да се изисква квалифициран електронен подпис (КЕП), което прави процедурата достъпна за много по-широк кръг от хора.