"Злоупотреби с ТЕЛК решения": Хората с увреждания предупредиха Радев да не ги използва за пълнене на хазната, иначе - протести

В публичното пространство се създава внушение, че хората с увреждания масово злоупотребяват със системата и едва ли не масово "купуват" ТЕЛК решения. Това написаха в своя позиция до премиера Румен Радев от общинската организация в Доспат на Съюза на инвалидите в България.

Реакцията идва след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви предстоящи мащабни действия срещу схеми за източване на средства от НОИ чрез решения на ТЕЛК.

"Призоваваме правителството да спре всякакви действия и практики, които водят до необосновано отнемане, намаляване на процент трайно намалена работоспособност, ограничаване на права или поставяне на хората с увреждания в още по-тежко положение", пише в писмото Аки Джинсов, председател на ОО на СИБ – Доспат.

Той предупреди, че ако проблемите на хората с увреждания у нас не бъдат чути и решени по институционален път, те са готови да защитят правата си чрез масови, мирни и законни граждански протести.

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"От хората с увреждания ли ще се пълни хазната"

"Настояваме да бъде извършена пълна проверка на организацията и практиката на работа на ТЕЛК, включително на начина, по който се прилагат нормативните промени и методиките за оценка на уврежданията. Не приемаме хората с тежки и трайни заболявания да бъдат превръщани в средство за икономии в държавния бюджет. От хората с увреждания ли ще се пълни държавната хазна?", попита Джинсов.

По думите му това са хора, които всеки ден плащат цената на своите заболявания – за лекарства, лечение, изследвания, транспорт, помощни средства и ежедневни нужди. "Много от тях живеят с ограничени доходи и разчитат именно на определените им права, за да могат да живеят достойно", добавя той.

"Масово постъпващите жалби към НЕЛК не трябва да бъдат разглеждани единствено като статистика. Те са сигнал за натрупано недоволство и за липса на доверие в системата на медицинската експертиза. Особено тревожно е, когато при преосвидетелстване се стига до рязко намаляване на вече признат процент на увреждане, промяна на водещи диагнози или различно третиране на трайни и необратими увреждания, без достатъчно ясно и убедително медицинско обяснение", гласи писмото.

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От организацията настояват за няколко неща:

"1. Да бъде извършена обективна проверка на работата на ТЕЛК и на прилагането на действащите нормативни правила.

2. Да се гарантира, че нито една ТЕЛК комисия няма да бъде подлагана на натиск за намаляване на проценти или за ограничаване на права.

3. Да се гарантира индивидуална, компетентна и медицински обоснована оценка на всяко лице с увреждане.

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4. Да бъде представена публична и подробна статистика за последната година – не само за броя на издадените ТЕЛК решения, но и за броя на намалените проценти, променените водещи диагнози и подадените жалби до НЕЛК.

5. Да бъде прекратено необоснованото публично внушение, че хората с увреждания масово злоупотребяват или „купуват“ ТЕЛК решения.

6. При наличие на доказани корупционни практики да бъдат установени конкретните случаи и конкретните виновни лица, вместо подозрението да се прехвърля върху цялата общност на хората с увреждания".

7. При промени в нормативната уредба да бъде гарантирано реално участие на национално представителните организации на хората с увреждания.

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8. Да не се допускат промени, които на практика водят до обедняване и загуба на права на хора с доказани трайни увреждания.

9. Да получим официален отговор какви конкретни мерки предприема правителството за защита на хората с увреждания при работата на ТЕЛК".

"Искаме честна и независима медицинската експертиза и край на внушенията за злоупотреби"

Текстът на позицията гласи, че хората с увреждания не искат милост или специално отношения, а справедливост. Настояват медицинската експертиза да бъде честна, независима и основана единствено на реалното здравословно състояние на човека.

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"Особено тревожно е, че в публичното пространство се създава внушение, че хората с увреждания масово злоупотребяват със системата и едва ли не масово „купуват“ ТЕЛК решения. Ние твърдим, че подобно отношение е недопустимо! Излиза, че най-големите измамници са хората с увреждания! Нима човек, би платил за да получи ТЕЛК за една година, понеже масово се дават ТЕЛК решения със срок за една година. Всеки ден се говори колко много хора с увреждания има, колко много лични асистенти има! Истината е само една, че масово хората са болни, че няма достатъчно добра здравна профилактика и че населението ни е застаряващо!", пише още в писмото.

"Всеки ден имаме при нас постъпват жалби и сигнали от хора с увреждания, явили се на ТЕЛК с отнети проценти, със сменена водеща диагноза и т.н. Ако има конкретни доказани случаи на корупция – разследвайте и накажете виновните. Но не може заради отделни случаи цялата общност на хората с увреждания да бъде поставяна под подозрение и да бъде представяна като измамна или злоупотребяваща. Това е обидно и унизително за стотици хиляди хора, които действително живеят с тежки заболявания и трайни увреждания", категорични са от организацията.

Хората с увреждания имат контравъпроси към властта и настояват да бъде посочена и "другата страна на статистиката".

"На колко хора са намалени процентите спрямо предходното им освидетелстване? На колко хора е сменена водещата диагноза? На колко хора са отпаднали вече признати заболявания или увреждания? Колко от тези хора са обжалвали решенията си пред НЕЛК? Колко жалби срещу решения на ТЕЛК са постъпили в НЕЛК? В колко случаи НЕЛК е променила или отменила решения на ТЕЛК?", питат те.

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По думите им не е достатъчно да се отчита само броят на издадените ТЕЛК решения, а трябва да се покаже и какъв е резултатът за хората зад тази статистика.

"Като организация, която ежедневно защитава хора с увреждания, ние виждаме как все повече граждани са принудени да обжалват решения на ТЕЛК и да търсят правата си пред НЕЛК. НЕЛК не е в състояние да разгледа всички обжалвания от ТЕЛК – насрочват се дати за след 4-5 месеца и от тази дата в двумесечен срок се изискват още документи, това означава човек с трайно намалена работоспособност да чака цели 6 месеца за окончателно решение! Представете си как живее човек без доходи 6 месеца", гласи позицията на ОО на СИБ – Доспат.

Готовност за протести

"Ако това подозрение към хората с увреждания продължи, ако те продължат да бъдат представяни като хора, които масово злоупотребяват със системата, напрежението сред тях ще нараства. Ние сме длъжни да предупредим институциите, че ако проблемите не бъдат чути и решени по институционален път, хората с увреждания са готови да защитят правата си чрез масови, мирни и законни граждански протести. Това не е заплаха. Това е предупреждение за изчерпващото се търпение на хората, които всеки ден водят битка за своето здраве, достойнство и права", категорични са от организацията.

Те споделят, че не искат конфронтация с държавата, а само тя да ги чуе.

"Призоваваме правителството да не прави необмислени законови промени с цел икономии в бюджета. Оставете хората с увреждания да живеят достойно и спокойно! Не посягайте на правата на хората, които вече всеки ден водят своята битка с живота! Ние подкрепяме да има строг контрол", завърши Джинсов.