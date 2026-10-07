"Професия е да си инвалид": Демерджиев обеща голяма акция за източване на НОИ чрез ТЕЛК

Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви предстоящи мащабни действия срещу схеми за източване на средства от НОИ чрез решения на ТЕЛК. Това стана на съвместен брифинг със здравния министър Катя Ивкова след заседанието на Министерския съвет.

Демерджиев посочи, че след разкритията за злоупотреби в най-голямата болница в страната - УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, подобни проверки и действия ще бъдат предприети и по отношение на системата за експертиза на работоспособността.

"Подобни практики се наблюдават и по отношение на НОИ, не само НЗОК, и съвсем скоро там предстоят реализации по начина, по който се издават решения за ТЕЛК. За цели области в България това се е превърнало в своеобразен начин на препитание и професия да бъдеш инвалид. Тези практики са порочни, свързани с отклоняване на средства", заяви вътрешният министър. Още: Кой е веригата и кой създава фалшиви документи: Експерти с коментар за разбитата схема за източване на НЗОК

Милиарди за ТЕЛК

По думите на Демерджиев през миналата година бюджетът за ТЕЛК за хората с увреждания е достигнал 1,5 млрд. евро. Според него проблемът е, че част от тези средства могат да бъдат неправомерно разходвани чрез издаване на решения на хора, които не страдат от съответните заболявания.

Той заяви, че подобни практики ощетяват както бюджета, така и хората, които действително имат нужда от подпомагане.

"Когато голяма част от тези средства се изразходват по този начин - чрез фалшиво издадени ТЕЛК решения на хора, които нямат съответните заболявания, това води до злепоставяне на хората, които имат нужда от този ресурс, и вреда за бюджета", каза Демерджиев. Още: Фиктивни продажби и трафик зад граница: Разбиха схема за източване на НЗОК със скъпоструващи лекарства

15 пациенти липсват от болницата в Пловдив

Вътрешният министър коментира и случая в пловдивската болница "Св. Георги", където според него при проверката е установено, че 15 от отчетените като пациенти лица всъщност не са били в лечебното заведение.

По думите му тези пациенти не са били заведени и физически не са се намирали в болницата. Само за тях държавата е била ощетявана с около 7500 евро дневно.

Демерджиев определи схемата като практика, която съществува от години, и заяви, че реалните щети от подобни нарушения могат да достигат стотици милиони.

Скъпите лекарства също са обект на проверки

Министърът съобщи и за друга схема, установена преди около две седмици при съвместна акция с ДАНС. По думите му става въпрос за изписване и отклоняване на скъпоструващи лекарства.

Според него освен финансовата вреда за бюджета съществува и риск за пациентите, тъй като част от медикаментите, предназначени за лечение, впоследствие се изнасят в чужбина.

Демерджиев призова прокуратурата да бъде по-активна по този случай и заяви, че МВР ще продължи да работи по сигнали за злоупотреби със средства в здравеопазването.

"Ние ще продължим да работим активно по тези случаи, в които средства за здравеопазване се източват и водят до риск за живота на гражданите", заяви той. Още: Здравна измама: Две сестри лекари източиха 500 000 евро от НЗОК в Пловдив

Проверки в болници и по пътя към ТЕЛК

Междувременно Министерството на здравеопазването обяви проверки в лечебни заведения в цялата страна. Те ще обхванат както качеството и безопасността на медицинската помощ, така и начина, по който се разходват публичните средства.

Особено внимание ще бъде отделено на скъпоструващите лекарства - тяхното съхранение, проследяване и отпускане, както и на медикаменти с изтекъл срок на годност.

Проверките ще обхванат и извънболничната помощ, включително медицинската документация и пътя на пациентите до ТЕЛК. Ще се проверява и дали са извършвани и отчитани реално медицински дейности.