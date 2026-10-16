Ива Михайлова остава пациент на "Пирогов": Ето какво ѝ предстои до края на седмицата

Македонската българка Ива Михайлова остава пациент на УМБАЛСМ. "Н. Й. Пирогов" до началото на следващата седмица, съобщиха от болницата за БНР. Тя постъпи в лечебното заведение на 12 октомври за диагностично уточняване и лечение. От материала на националното радио стана ясно, че на младата жена ще бъдат направени допълнителни високоспециализирани изследвания, за да се изясни състоянието й. След това ще се прецени как ще бъде продължено лечението й.

Случаят с Ива Михайлова

Припомняме, че югозападната ни съседка Северна Македония не допускаше македонската българка месеци наред да се лекува в България. Наред с това тя ограничаваше излизането й от македонския град Кочани, което й пречеше да получи по-добра рехабилитация.

Михайлова пострада в пътен инцидент в Северна Македония, за който се води дело срещу нея в македонската страна, но нейни близки многократно обявиха, че съществува риск тя да остане инвалид, ако не получи нужното лечение.

След влошаване на нейното състояние Михайлова и адвокатът се появиха в България и твърдят, че са преминали безпрепятствано границата с България. Нещо, което македонските власти отричат и поради това я обявиха за международно издирване.

Българското вътрешно министерство обаче заяви, че не търси Ива Михайлова и че тя няма да бъде екстрадирана на Скопие.

Междувременно македонските медии цяла седмица се вълнуват от случая на Ива Михайлова и определят прибирането й в България като бягство, а македонският премиер Християн Мицкоски дори съобщи, че ще се обърне към НАТО. ОЩЕ: "България може да се превърне в убежище за престъпници": Мицкоски се обръща към НАТО за Ива Михайлова