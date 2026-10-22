С българска рецепта взимаме лекарства от Гърция и Австрия: Вижте кога нов европейски регламент влиза в сила

Според Европейския регламент до края на 2029 г. трябва да можем да изпълняваме изписаните в България рецепти директно в аптека в Гърция, Австрия или Дания, както и да споделим най-важната информация от здравното си досие с лекар в чужбина. И обратното – ще се улесни грижата за чужденци от ЕС, които се лекуват в България.

Това заяви Мила Филипова – продуктов мениджър в Информационно обслужване/Information Services по време на 16-тото издание на церемонията „Лекарите, на които вярваме“.

"Заедно изградихме стабилната основа на НЗИС. Сега фокусът се измества към данните, с които пълним системата – защото животът на един запис в НЗИС не приключва с прегледа. Той помага на следващия лекар, допринася за науката или служи за вземането на по-добри решения за здравето на цялото население. Днес в България, утре и в Европа", каза още Филипова.

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Новият европейски регламент

Става въпрос за Регламент (ЕС) 2025/327 относно европейското пространство за здравни данни.

С Регламент (ЕС) 2025/327 се създава Европейското пространство на здравни данни (ЕПЗД), за да се подобри достъпът на физическите лица до техните лични електронни здравни данни и контрола им върху тях, с цел подобряване на предоставянето на здравни услуги и подкрепа на научните изследвания и иновациите.

Според Европейското пространство за здравни данни (ЕПЗД), трансграничният обмен на електронни рецепти и тяхното изпълнение в други страни от ЕС (като Гърция, Австрия или Дания) ще стане задължителен до 26 март 2029 г.

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Въвеждат се трансгранични електронни рецепти - до края на 2029 г. българските граждани ще могат да изпълняват електронни рецепти, издадени у нас, директно в аптеки в държави от Европейския съюз през системата MyHealth@EU.

Ще стане възможно и споделяне на здравно досие - ще бъде улеснено споделянето на ключова информация от пациентското досие с лекари в чужбина (както и за чужди граждани, лекуващи се в България).

Така от 26 март 2029 г. трансграничният обмен на обобщена информация за пациентите, електронни рецепти и отпускания става задължителен във всички държави членки през MyHealth@EU (първична употреба). Правилата за вторична употреба ще започнат да се прилагат и по отношение на повечето категории данни (напр. данни от електронни здравни досиета).