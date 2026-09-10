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Фиктивни продажби и трафик зад граница: Разбиха схема за източване на НЗОК със скъпоструващи лекарства

10 септември 2026, 14:12 часа 645 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Фиктивни продажби и трафик зад граница: Разбиха схема за източване на НЗОК със скъпоструващи лекарства

Акция на МВР и ДАНС за схема за източване на средства от НЗОК. Двете институции провеждат операция срещу източване на здравната каса през фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. По първоначални данни щетите са сериозни. ОЩЕ: Нечувани в ефир истини за клиничните пътеки от член на НС на НЗОК: Хрумки, не реформи

Проверяват се данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те са били отчитани като продадени през направления, средствата са заплащани от НЗОК, а по-късно лекарствата препродавани зад граница. Така не само са източени средства и са ощетили Касата, но заподозрените са създали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти.

По информация на БНР полицията проверява аптека в столичния квартал "Лозенец". В района на булевард "Фритьоф Нансен" има екипи на жандармерията и полицията. Проверява се и още един адрес в София. Той е на Околовръстния път.

От МВР съобщиха, че тече мащабна проверка на аптеки и складове за лекарства в 12 области на страната. Акцията протича на територията на София и София област, както и областите Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстендил, Плевен, Русе, Силистра, Стара Загора и Шумен. Проверяват се десетки адреси.

Действията продължават и към момента.

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НЗОК Лекарство източване на НЗОК
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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