200-метров метеоритен кратер е открит под винарна във Франция

Кратери с размерите на небостъргач са открити на дъното на Арктика

В момента на Земята са открити само 190 ударни кратера, тъй като следите от падането на космически тела бързо се изтриват от водна и вятърна ерозия, растителност и тектонсски процеси. Само три сравнително големи ударни кратера са потвърдени в Западна и Централна Европа – кратерът Щайнхайм и Ньорлиндерски Рийс в Германия и кратерът Рошешуар-Шасенон във Франция.

Франк Бренкер от университета „Гьоте“ във Франкфурт и негови колеги съобщиха за откриването на нов ударен кратер в Европа. Това е кръгла падина с диаметър 200 метра и дълбочина 30 метра южно от Кабрерол в Южна Франция, в която се намира винарната Domaine du Météore.

Кратерът под винарната Domaine du Météore действително се дължи на сблъсък с метеорит. Frank Brenker, Goethe University Frankfurt

През 50-те години на миналия век геолозите вече са изказвали версия за метеоритния произход на падината, но през 1964 г. тя била призната за невярна поради това, че в падината не се наблюдавала магнитна аномалия и не се вижда вал по ръба й. Винарната обаче е кръстена на метеоритния кратер за маркетингови цели.

Но анализът на данни, получени през 2022 г. по време на обширни геоложки изследвания, показал, че падината действително е ударен кратер, възникнал по време на падането на желязо-никелов метеорит. Точната възраст на кратера все още не е определена.

Когато Мъртво море отстъпва, се появяват странни кратери

Измерванията показали, че вътре в кратера има системно намаляване на магнитното поле към неговото дъно, минималната напрегнатост на полето е около 100 нанотесла, което е характерно за малки ударни кратери. Ударното събитие е довело до раздробяване на локалните шистово-кварцитни слоеве, открити са фрагменти от ударна брекча –скала от отломки, възникнала по време на удара. Кварцитът в нея демонстрира силна деформация, а в зоните на топенето около краищата на някои кварцитни фрагменти се наблюдават нанографит и ударни диаманти. Освен това са открити повече от сто сферични частици железен оксид с размери от няколко десетки микрона до повече от един милиметър.

По-рано учените откриха най-стария ударен кратер на Земята. Това е структурата Ярабуба, разположена в Австралия. Оказва се, че възрастта на ударната структура е 2229 милиона години, което е повече от 200 милиона години повече от възрастта на други известни кратери на Земята. Статията е публикувана в списание Nature.

