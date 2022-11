В най-голямата крепост на асасините е намерен древен астрономически инструмент

Историята на асасините – низаритски исмаилити, наричани презрително хашишини от своите противници, почти изцяло се състои от легенди. Историческите извори са оскъдни и на места също приличат повече на митове. Смята се, че обитателите на Аламут са оставили след себе си доста подробни хроники на своите дела, но те са оцелели до наши дни само в преразказа на историци, служили на монголите.

Персийска астролабия от 18. век (Andrew Dunn / CC BY-SA 2.0)

Ирански археолози съобщават, че в крепостта Ламасар, която е била най-голямата крепост на асасините (Аламут е бил резиденция на техния основател, но силно е отстъпвал по размери), са открили фрагменти от астролабия, най-древния астрономически инструмент. Астролабията се намирала в кръгла кула, чиито подове и стени били облицовани с глазирани керамични плочки.

Плочките се приписват на средния ислямски период (1000 – 1200 г.), тоест към времето, когато Ламасар е бил в ръцете на исмаилитите от Аламут, с други думи – на асасините.

Alamut Castle was originally built in the 9th century at an elevation over 6,800 feet. In 1090 AD, the fortress became a stronghold for Hassan-i Sabbah and his followers, who came to be referred to as his Assassins.The Assassins were meticulous in killing the targeted individual. pic.twitter.com/379pnojq73