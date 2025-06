Тръмп каза при какви обстоятелства би бомбардирал отново Иран (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп разкри при какви обстоятелства би бомбардирал Иран отново. Журналистка му зададе въпроса ако разузнавателните доклади заключат, че Иран може да обогатява уран до ниво, което го притеснява, дали би обмислил отново да бомбардира страната. "Разбира се, без съмнение, абсолютно", отговори Тръмп.

На срещата на върха в Хага Тръмп каза и, че "войната е свършила и Иран няма да стане ядрена държава". "Може би в бъдеще ще искат, но мисля .. Марко, искаш ли да им подготвим споразумение", добави Тръмп, а американският държавен секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Съединените щати искат да са в мирни отношения с всяка държава на света. Така политическото ръководство на САЩ даде да се разбере, че засега не мисли за нова официална сделка за иранската ядрена програма.

- Journalist: If the intelligence reports conclude that Iran can enrich uranium to a level that concerns you, would you consider bombing the country again?



- Trump: Sure, without question, absolutely. 💥🌍 pic.twitter.com/EUgvCyacXX