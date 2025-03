В Световния ден на щастието: Най-добрите научни съвети през годините (ВИДЕО)

Всяка година на 20 март светът отбелязва Деня на щастието. Със своя резолюция от 12 юли 2012 г. Организацията на обединените нации (ООН) отдава значение на щастието и благополучието като универсални цели в живота на хората и призовава за „по-приобщаващ, справедлив и балансиран подход към икономическия растеж, който насърчава щастието и благосъстоянието на всички хора“. Идеята е предложена от Бутан, държава, която признава стойността на националното щастие над националния доход от началото на 70-те години на миналия век и дори приема целта за „брутно национално щастие“. Съществуват ли рецепти за щастие? Какво ни прави щастливи? Ето отговори, събрани през годините от учените.

Парите?

Вечният въпрос: Носят ли парите щастие? Тук учените се разминават в мнението си. През 2001 г. британски експерти са установили, че са необходими най-малко 1 милион лири стерлинги, получени неочаквано, за да изпадне в еуфория, твърдят изследователите от университета на Уорик /Великобритания/. Някои биха се зарадвали и на 1000 лири. Все пак 10-годишното проучване на британците показва, че според повечето хора здравето и стабилният брак допринасят много повече за щастието на човека.

Рано пиле - по-щастливо пиле

Макар да е мъчително ранното ставане е фактор, който допринася за доброто ни самочувствие. До този извод са стигнали канадски учени през 2012 г. Те свързват извода си с по-ранното лягане и повечето часове сън. Здравият сън се отразява положително на имунна система. Тези, които стоят до късно логично не се чувстват добре, тъй като се събуждат по-рано, отколкото би им се искало.

Който пее зло не мисли

Несъмнено музиката повдига настроението ни и неизменна част от живота ни и най-важните събития в него. В рамките на проект за психично здраве са посочени най-жизнеутвърждаващите и мотивиращи парчета. На първо място е песента Don't Stop Me Now на легендарната британска група "Куин". Следват Dancing Queen на АББА и Livin' On A Prayer на "Бон Джоуви". Сред първите най-щастливи песни са Walking on Sunshine на "Катрина енд дъ Уейвс", Good Vibrations на "Бийч бойс", Happy на Фарел Уилямс, I Wanna Dance With Somebody на Уитни Хюстън, Wake Me Up Before You Go-Go на "Уам!", Mr. Blue Sky на "Илектрик лайт оркестра" и I Will Survive на Глория Гейнър.

Любимата музика помага на мнозина да се справят с досадни задължения като домакинската работа, някои си пускат музика и докато готвят. Д-р Марк Уинуд от компанията, поръчала проучването, отбелязва, че когато хората чуват песни, които харесват, мозъкът им най-често реагира в зоните, свързани с удоволствието и възнаграждението. Слушането на любимите парчета също така е свързано с освобождаването на хормоните на щастието и удоволствието ендорфин и допамин, които карат човек да се чувства по-добре и му помагат да се справя със стреса.

Щастието в големите градове

През 2018 г. изследване на д-р Жанет Бикнел от университета Йорк в Торонто показва, че жителите на големите градове, в които начинът на живот е по-забързан прави по-щастливи техните жители. Хората приемали натовареното си всекидневие като "символ на чест". Натовареността и краткото време, с което разполагат, за да изпълнят задължения си ги кара да се чувстват горди с постиженията си. Освен това големите градове са с по-развита икономика, което се отразя положително на начина на живот на хората в тях.

Шумът на морето и прегръдките

Най-хубавите неща са безплатни. Това сочат резултатите от изследване, проведено през 2016 г. сред 2000 британци. Анкетираните посочили, че за тяхното щастие допринасят шумът на морето, прегръдките и ароматът на пресен хляб. По думите им едно от най-добрите средства срещу стреса и тревожността е разходката. За повече красиви моменти в живота участниците в изследването са посочили, че допринасят тренировките и галенето на домашни любимци.

На какво мирише щастието?

Ароматите ни съпътстват от сутрин до вечер. Не е учудващо, че дамите се чувстват най-щастливи, когато около тях ухае на кафе и шоколад. Представителите на мъжкия пол се радват повече на миризмата на уиски и бекон, показват данните от проучване, обхванало 1550 души. Други аромати, които правят жените щастливи са тези на лавандула, току-що изпрано спално бельо, бебета. Миризмите, харесващи се на мъжете са тези на нова кола, барбекю, прясно изпечен хляб.

Секс и сън

Проучване на Националния център за социални изследвания, анализирано от консултантската фирма "Оксфорд икономикс" показва, че добрият нощен съд повишава чувството за щастие на средностатистическия британец с цели 15 точки. Тези, които са доволни от сексуалния си живот, имат средно седем точки повече от останалите. Сред останалите фактори, допринасящи за щастието, са силните семейни и приятелски връзки, сигурната работа, здравето на близките.

Израз на емоциите

Щастието обикновено се свързва с положителни емоции, но е важно да знаем и как да изразяваме гнева си. Изследователи от университета в Ерусалим са доказали, че тайната на щастието е човек да изразява емоциите си, дори те да са негативни. "Например, някой, който не изпитва гняв, когато чете за насилие върху дете, може да си мисли, че трябва да е по-ядосан, отколкото е в момента. Или жена, която иска да напусне партньора си насилник, но няма волята да го направи, може да е по-щастлива, ако го обича по-малко", обясни доктор Тамир. Представителите на различни култури, които изживяват повече от емоциите, за които копнеят, имат по-висока удовлетвореност от живота и по-малко симптоми на депресия, показва още проучването.

Щедрост

Който дава - получава. Това твърдение се потвърждава от резултати от изследване от 2017 г. , което установява, че щедростта активира мозъчни зони, свързани с усещането за щастие, сочат резултатите от изследване, цитирани от сп. "Sciences et Avenir". В рамките на проучването учени от университета в Цюрих, Швейцария, уверили 50 души, че ще получат по 25 швейцарски франка (около 23 евро) седмично в период от 4 седмици. На половината от участниците било обяснено, че парите са за тях, а на останалите - че сумата трябва да се изразходва в полза на други хора. И в двата случая от участниците било поискано да напишат как възнамеряват да изразходват парите, предаде БТА.

Субективното им ниво на щастието било преценено въз основа на попълнените от тях въпросници. След това участниците отговорили на въпроси, докато мозъците им били изследвани с ядреномагнитен резонанс. Оказало се, че нивото на щастието в групата, която се ангажирала да направи дарение, било по-високо, отколкото в другата група, макар че дарение всъщност не било направено. Участниците в първата група освен това показали по-голяма щедрост в отговорите си на зададените им въпроси, докато мозъците им били изследвани с ядреномагнитен резонанс, и активността на мозъчните им зони, свързани с усещането за щастие, била по-голяма. Това показва, че съществува връзка между щедростта и щастието, уверени са учените.

Възрастта

Младостта е изпълнена с предизвикателства, незабравими моменти и приключения, но щастието идва на 53 години. Това твърди в своя статия "Дейли мейл", позовавайки се на резултатите от проучване, направено във Великобритания сред 2000 души по поръчка на Crystal Ski Holidays. Според изследователите на тази възраст хората вече са в състояние да приемат недостатъците си, радват се на по-голяма увереност, не се тревожат за дреболии и вече са се разделили с обичайните за младостта финансови тревоги. Но най-вече - много по-малко се вълнуват от мнението на другите.

Снимки: iStock

