Методи Кръстев: Има подем в създаването на българска музика, но става въпрос за много труд и време, които инвестираш

Методи Кръстев е музикант от група No More Many More, както и автор на всички текстове и по-голямата част от музиката на бандата. В периода 2013 – 2023 година има издадени три албума, като четвъртият предстои да излезе през декември. Тази година групата реализира два концерта извън България – в Брюксел и в Лондон, а негова песен е избрана за саундтрака на филма „Шекспир като улично куче“ на Валери Йорданов.

Той има повече от 20 песни, които се въртят успешно в радио ефира и печелят призови места в музикалните класации. Автор е на всички текстове на група Skre4, която има три албума, а като част от групата има честта да свири на едни от най-големите фестивали с имена като Rammstein, Limp Bizkit, Sean Paul, Erykah Badu, Cypress Hill и други. С настоящата си група No More Many More бяха поканени на два концерта на световноизвестния музикант Everlast. Методи Кръстев става част от комисията за оценка на музикални проекти на Културния фонд Сесия 2023 в направление „Популярна музика“. Поговорихме с него за това какво е да видиш нещата отвътре, на какво се базират оценките му и какво бъдеще вижда той за младите артисти и музиканти в България. Методи, като член на комисията за Културния фонд би ли споделил с каква мотивация реши да бъдеш част от този процес по оценка на проектите? Тази година е като прощъпулник за теб, нали? Да, за пръв път съм в комисията. Аз самият съм кандидатствал и печелил няколко пъти финансиране от фонда и исках да видя как са нещата отвътре. Категорията „Популярната музика“, в която оценяваше проектите, съдържа в себе си голямо разнообразие от жанрове – поп, рок, джаз, блус, електронна музика и много други. Ще споделиш ли с нас повече за новата авторска музика, която предстои скоро да чуем в родния ефир? Какви са твоите лични впечатления от участниците и тяхното творчество? Mоите лични впечатления са, че 90% процента от тази музика, няма да стигне до радио- или телевизионния ефир. Няколко от изпълнителите са наистина на световно ниво и се надявам да стават все повече. На доста голяма част от музикантите се налага да работят и нещо друго, за да се издържат, и продуцирането на качествена продукция е изключително трудно. Опитвам се да не гледам името или биографията на кандидата, за да мога да съм максимално коректен в оценките, които давам, и се надявам да не съм ощетил никого. Като вокал и китарист на рок група, чиито парчета залагат на „директния подход“ и провокират слушателя да осмисли песента като лирика, според теб на какви текстове залага новата авторска музика и какви послания отправя към своята публика? Напоследък все по-малко чувам музика и текст с послание. Надявам се да не се превърне в тенденция, но медиите като че ли обръщат много повече внимание на изпълнители, които не казват нищо. Една песен и текст са много повече от думи и изсвирени акорди. Ако си истински артист, не е нужно да залагаш на един или друг подход – когато пишеш, не трябва да имаш задни мисли и стратегии и това е разликата между музиканта и артиста. Музиката е над нас и там ще си остане. Колкото и да скачаш или да успяваш да минеш между капките, в един момент ще трябва да покажеш, че го можеш или не. Имаме ли подем в създаването на качествена българска музика и какво му трябва на един автор, за да надскочи себе си и да зарадва публиката? Да, въпреки всичко казано до тук мисля, че има подем в създаването на българска музика това мога да го кажа със сигурност, съдейки от резултатите, които имаме с моята група и като човек, който посещава доста концерти. На един автор винаги му е трябвало едно и също нещо. Да вярва в себе си и да е готов да направи каквото трябва, за да даде възможност на хората да стигнат до музиката му и те самите, а не някой друг вместо тях да решава какво да слушат. Да спре да повтаря колко време е изгубил в репетиции, защото това е спечелено време. Да спре да ходи след камерите и да си мисли, че всичко е само пи-ар и дипломация. Когато си свършиш нещата както трябва, камерите сами ще ходят след теб. Мога да кажа още няколко неща, но май достатъчно казах. Според теб има ли достатъчно възможности за развитие на авторска българска музика и какво може да се подобри в тази посока? Ти си утвърден изпълнител и автор, какъв менторски съвет би дал на бъдещите кандидати в Сесия 2024? Разбира се, че има достатъчно възможност за развитие на авторската музика, просто разберете, че става въпрос за много труд и време, което целенасочено и безкомпромисно трябва да инвестираш, знаейки, че понякога дори да свършиш всичко както трябва, резултатът не е гарантиран. Правете музика заради самата нея, бъдете себе си и знайте, че хората можеш да ги излъжеш един път, но не и повече. Какво е значението, което Културният фонд на МУЗИКАУТОР има за авторите на музика в България? Безспорно тази кампания с финансиране на музикални проекти дава някакъв стимул на повече автори да седнат и да пишат музика и текстове. Много от по-младите артисти никога не са минавали самостоятелно по целия път – продуциране, звукозапис, реклама и разпространение. Бидейки одобрени и финансирани от Фонда, те вече са в ситуация в която трябва да спазят срок за изпълнение и реализация на продукта и мисля, че самата работа по изпълнение на проекта ще им даде различна гледна точка. Участието в подобен вид конкурс е полезно и реално дава страничен поглед къде се намираш в „хранителната верига“. Според мен трябва да се използват всички възможни инструменти, които ти предлага системата и да се възползваш максимално от възможностите, които ти се предлагат. Аз лично се надявам да чувам повече българска музика в ефир и се надявам да съм помогнал, давайки най-високата си оценка на най-добрите проекти.

