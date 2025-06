Иран порази една от най-големите болници в Израел, твърди, че под нея има танкове (СНИМКИ, ВИДЕА)

Иран порази с балистична ракета третата по големина болница в Израел - "Сорока", намираща се в град Беер Шева, която е единствената болница в пустинята Негев и предоставя медицински услуги на около един милион жители от Южен Израел. Лекари разказаха, че са извадили голям късмет, тъй като едва вчера са евакуирали старата хирургическа сграда, където днес е попаднал директният удар. Те нарекоха това "чудо от небето".

Според съобщенията нито един пациент не е пострадал.

Israel-Iran - A thread covering all events - Day 7 Iran launched approximately 30 missiles toward Israel, according to The Times of Israel. Among the reported impacts were strikes on the Soroka Medical Center in Be'er Sheva—Israel's third-largest hospital. 1/X pic.twitter.com/oPCfe7JWiq

❗️Iran has struck the Soroka Medical Center in Be’er Sheva, Israel’s third-largest hospital. At least 10 people were injured. Explosions were also reported in Tel Aviv. The attack began with drone launches, followed by missile strikes. pic.twitter.com/FHY1PotQPa