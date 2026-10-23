Ще искаме разсекретяване на стенограмата от КСНС за дроновете, ако ни изберат: Иван Христанов и Стоянка Черкезова (ВИДЕО) *

Ще искаме разсекретяване на стенограмата от Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) за дроновете в Черно море, ако ни изберат за президент и вицепрезидент. Това единодушно казаха в предаването Студио Actualno кандидатите Иван Христанов и доц. д-р Стоянка Черкезова. Те отговориха на въпроси за задълженията, функциите и правомощията на президента и вицепрезидента общо и в контекста на актуалните събития. Според Иван Христанов КСНС за ударите край черноморския бряг на България беше много закъснял.

КСНС без нито едно решение

Президентът, партиите и службите не представиха нито едно решение, подчерта той. Има човешки измерения на случилото се в Черно море, загинали са моряци, допълни доц. Черкезова и изказа искрени съоблезнования на близките на загиналите моряци. Въвлечени сме в икономическа война, която не можем да спечелим заради събитията в Черно море, каза Иван Христанов. На българската търговия и индустрия се нанасят тежки загуби, като се препятства корабоплаването в района. Трябваше да поискаме “Син коридор“, заедно с Румъния и Турция

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По темата за външната политика и представителство на България, както и за позицията ни за войната в Украйна, Иван Христанов изрази категорична подкрепа за Киев и коментира поведението на президента в контекста на членството ни в ЕС и НАТО.

Президентът може да спре назначаването на главен прокурор

По отношение на върховенството на закона, борбата с корупцията и арестите на тримата кметове от ДПС, Стоянка Черкезова каза, че не се знае дали тези действия наистина са антикорупционни и дали това не е предизборен трик. По повод съдебната реформа и предстоящия избор на главен прокурор Христанов припомни, че в правомощията на президента е да не подпише указа за назначаване на обвинител №1, ако не го одобрява. Той припомни как през 1998 г. Петър Стоянов не е подписал указа за назначаване на Бойко Рашков, а години по-късно, въпреки неодобрението си, Румен Радев е подписал указа за назначаване на Иван Гешев за главен прокурор.

Доц. Черкезова коментира правомощието на вицепрезидента да помилва престъпници в контекста на помилвания от Илиана Йотова т. нар. “пернишки Ескобар“. Доц. Черкезова беше категорична, че въпреки мнението на комисията по помилванията, вицепрезидентът трябва внимателно да провери всички обстоятелства и да има обществен съвет, с който да се консултира.

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За инцидента “Колтуклиева“

За случая с блъснатата от бодигард на НСО журналистка Соня Колтуклиева, Иван Христанов каза, че вината за това е изцяло на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, която при все, че е видяла какво става, не е спряла да окаже помощ. Според него политическа отговорност трябва да понесе и Илияна Йотова, която отговаря за НСО, и да се оттегли от президентската надпревара. Стоянка Черкезова добави, че това е недопустимо отношение към човешко същество. Според тях основните последици ще понесе охранителят от НСО.

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*Платена форма, съгласно договор с Централната избирателна комисия. Купуването и продаването на гласове е престъпление!

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