Кабинетът "Радев":

Битката за "Дондуков" 2: Ето кои са кандидатите, които ще кръстосат шпаги за президентството (ОБЗОР)

02 септември 2026, 7:19 часа 876 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Битката за "Дондуков" 2: Ето кои са кандидатите, които ще кръстосат шпаги за президентството (ОБЗОР)

Пъзелът с кандидат-президентските двойки за предстоящите избори за президент на 25 октомври и 1 ноември, се нарежда все повече с всеки изминал ден. До момента са номинирани 7 двойки. Actualno.com припомнмя, че съгласно Конституцията именно парламентът определя датата на президентските избори. Вотът трябва да се проведе не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава, който приключва на 22 януари 2027 година. Още: Социолог: С 99,9% вероятност ще има балотаж на президентските избори

Кандидатите

Снимка: БГНЕС

Още: "Има защо да се притесняват": Кирил Петков за Йотова и президентския вот

Действащият президент Илияна Йотова първа обяви пред "Панорама" по БНТ, че се впуска в надпреварата за "Дондуков" 2 като до края на седмицата се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът ѝ за вицепрезидент.

Очаквано най-голям интерес предизвика бивщият служебен премиер Андрей Гюров и дали той заедно с бившия главен секретар на МВР Георги Кандев ще се впуснат в президентската надпревара. Съмненията вече бяха разсеяни, като и двамата обявиха офицално, че заедно в тандем излизат на битка за президенството. 

Номинацията си вече представи и бившият министър на земеделието в служебното правителство на Андрей Гюров – Иван Христанов. И неговият кандидат за вицепрезидент все още е ясен.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев също се кандидатира за президент заедно с бившия депутат от партията му Красимир Манов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Лидерът на БЗНС и бивш министър на отбраната Николай Ненчев ще е с кандидат за вицепрезидент журналистката – Цвета Кирилова.

Кандидат за президент е и Александър Томов. С кого ще се яви на вота ще стане ясно на 12 септември.

В надпреварата се включва и независимият Георги Димов заедно с генерал Димитър Шивиков. Димов искаше да е и евродепутат преди време - ПРИПОМНЕТЕ СИ: Георги Димов, водач на евролистата на "Атака": Като евродепутат ще се боря в ЕП за българския интерес*

Вече стана ясно и колко ще ни струват президентските избори. Тяхната стойност възлиза на 116, 9 млн. евро. Сумата е заложена в план - сметката за изборите, която правителството на Румен Радев одобри на Министерски съвет. Съгласно Изборния кодекс план-сметката за изборите се приема не по-късно от 55 дни преди изборния ден, а средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации, не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

Още: Андрей Гюров за президент: Факторът "ГЕРБ" може да реши много

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александър Томов Президентски избори Илияна Йотова Николай Ненчев Радостин Василев Андрей Гюров Иван Христанов избори за президент президентски избори 2026 Георги Кандев
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес