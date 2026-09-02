Битката за "Дондуков" 2: Ето кои са кандидатите, които ще кръстосат шпаги за президентството (ОБЗОР)

Пъзелът с кандидат-президентските двойки за предстоящите избори за президент на 25 октомври и 1 ноември, се нарежда все повече с всеки изминал ден. До момента са номинирани 7 двойки. Actualno.com припомнмя, че съгласно Конституцията именно парламентът определя датата на президентските избори. Вотът трябва да се проведе не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава, който приключва на 22 януари 2027 година. Още: Социолог: С 99,9% вероятност ще има балотаж на президентските избори

Кандидатите

Снимка: БГНЕС

Още: "Има защо да се притесняват": Кирил Петков за Йотова и президентския вот

Действащият президент Илияна Йотова първа обяви пред "Панорама" по БНТ, че се впуска в надпреварата за "Дондуков" 2 като до края на седмицата се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът ѝ за вицепрезидент.

Очаквано най-голям интерес предизвика бивщият служебен премиер Андрей Гюров и дали той заедно с бившия главен секретар на МВР Георги Кандев ще се впуснат в президентската надпревара. Съмненията вече бяха разсеяни, като и двамата обявиха офицално, че заедно в тандем излизат на битка за президенството.

Номинацията си вече представи и бившият министър на земеделието в служебното правителство на Андрей Гюров – Иван Христанов. И неговият кандидат за вицепрезидент все още е ясен.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев също се кандидатира за президент заедно с бившия депутат от партията му Красимир Манов.

Лидерът на БЗНС и бивш министър на отбраната Николай Ненчев ще е с кандидат за вицепрезидент журналистката – Цвета Кирилова.

Кандидат за президент е и Александър Томов. С кого ще се яви на вота ще стане ясно на 12 септември.

В надпреварата се включва и независимият Георги Димов заедно с генерал Димитър Шивиков. Димов искаше да е и евродепутат преди време - ПРИПОМНЕТЕ СИ: Георги Димов, водач на евролистата на "Атака": Като евродепутат ще се боря в ЕП за българския интерес*

Вече стана ясно и колко ще ни струват президентските избори. Тяхната стойност възлиза на 116, 9 млн. евро. Сумата е заложена в план - сметката за изборите, която правителството на Румен Радев одобри на Министерски съвет. Съгласно Изборния кодекс план-сметката за изборите се приема не по-късно от 55 дни преди изборния ден, а средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации, не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

Още: Андрей Гюров за президент: Факторът "ГЕРБ" може да реши много