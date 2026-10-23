Стояна Георгиева: Ситуацията с Колтуклиева беше предсказуема и предотвратима заради поведението й (ВИДЕО)

Ситуацията с Колтуклиева беше предсказуема и предотвратима заради поведението й. Това каза в предаването Студио Actualno журналистката Стояна Георгиева, създател и главен редактор на сайта Медиапул. Поводът – повалената на тротоара от охранител от НСО журналистка Соня Колтуклиева, която получи тежки травми. Колтуклива се опитвала да зададе въпрос на председателката на НС Михаела Доцова и отворила врата на автомобила на НСО, след като Доцова вече била вътре. Според Стояна Георгиева парламентът трябва много внимателно да провери всички обстоятелства по случая: “На първо място Соня Колтуклиева не е трябвало въобще да може да стигне в колата, в която е била Доцова, а камо ли да е отключена вратата и тя да я отваря. Още: НСО преби Соня Колтуклиева: Най-важното извън очевидното

От НСО не трябва да са побойници на селска бензиностанция

Следващото нещо е, че гардовете от НСО затова са подбрани, тренирани, платени. Това са едни професионални гардове. Това не са хора, от които се очаква да се впускат в някакви побои, все едно са на селска бензиностанция. Всичко това трябва да бъде премерено. Имам предвид начинът, по който я повали, беше безобразен. И следващото нещо е, че това е една предсказуема ситуация със Соня Колтуклиева. Пак казвам, всички знаем, тя се държи така от години. Това е предсказуема ситуация: Начинът, по който тя върви след хората, пита, или просто нещо им говори и в същото време се записва. Така че те са могли, те са били длъжни да избегнат този инцидент. Още: Да не чакат бурята да премине: ДБ с призив за оставки към Доцова и Тонев

Оставиха я просто така да си лежи

Снимка БГНЕС

Твърди се, че според регламентите на НСО, веднъж когато те са с охранявания обект в автомобила и има някакъв инцидент, те трябва да се изнесат незабавно. Следващото нещо, което възмущава хората е, че след като те повалиха Соня на земята, те я оставиха така да си лежи просто. И г-жа Михаела Доцова снощи каза, че защото автомобилът поел незабавно, тя не е разбрала какво е станало. Напротив, тя е разбрала какво е станало, вижда се на видеото. Защото те изчакаха и втората кола, да се приберат всички, да тръгнат двата автомобила на НСО. И освен това начинът, по който беше седнала, тя имаше пряк достъп. Още: Охранителят от НСО, който блъсна Соня Колтуклиева: Кой и какъв е бил всъщност той? След като твърди, че е била много стресирана от случилото се, най-вероятно нелогично би било да не погледне през прозореца как са се развили нещата. Но забележете, виждаше се как после излизат хора от този клуб на “Прогресивна България“ и подминават. Наистина беше покъртителна картина.“

Според Стояна Георгиева пряката политическа отговорност трябва да поеме Руман Радев, защото като президент НСО дълго беше под негово подчинение. Тя смята, че визуалното послание от инцидента е, че в щаба на Илияна Йотова бият. Още – във видеоматериала. Още: От партията на Радев категорични: Няма да допуснем оставка на Михаела Доцова