НСО преби Соня Колтуклиева: Най-важното извън очевидното

Четвъртък вечер, 22 октомври, два дни преди изборите за президент в България. Охранител на НСО блъска представител на медиите – Соня Колтуклиева от ПИК, тя пада на тротоара и остава да лежи там. Скандал, който дори за България не е стандартен и е с потенциал да преобръща избори – защото се случи, докато Колтуклиева преследваше председателката на парламента Михаела Доцова пред централата на „Прогресивна България“. Доцова е едно от лицата на "Прогресивна България" на Румен Радев, която подкрепя сегашния ни президент Илияна Йотова да стане държавен глава с пълен мандат – ОЩЕ: "Мяра": Разликата между Йотова и Гюров се топи

Някои факти по случая

Най-важното:

Малко на брой журналисти чакат Доцова и се опитват да измъкнат коментар от нея за президентската кампания и Йотова по темата с "Петричкия Ескобар", докато председателят на парламента влиза в служебната кола. Вратата на колата е затворена от охраните на НСО. Впоследствие Соня Колтуклиева отваря вратата, за да притисне Доцова с още въпроси. Затворена от НСО врата, в процедура по обезопасяване на охраняван от службата обект – вратата не е заключена. Моментално охранител на НСО се намесва и блъска Колтуклиева. Тя пада по гръб на тротоара – ОЩЕ: Стана ясно кой е охранителят, блъснал Соня Колтуклиева, явил се е доброволно във Военна прокуратура Следва суматоха, никой от НСО не проверява как е Колтуклиева. Колегите ѝ журналисти се суетят, също никой от тях във видеокадрите, които излязоха за случилото се, не се втурва моментално да ѝ помогне, да опита евентуално да я вдигне или да тръгне да ѝ оказва първа помощ. Един от снимащите представители на медиите вика към НСО: "Простаци. Какво направиха вашите хора, какво направихте вие? Това ли ви е кампанията", с кадър на лежащата по гръб на тротоара Колтуклиева. Между констатацията "простаци" и репликата "какво направиха вашите хора", се чува с по-тих тон друга реплика: "Стой, стой". Кой е говорещият, не се вижда – дали е оператор на агенция ПИК или друг репортер. За кого е предназначена репликата - аз лично не съм 100% сигурен. Соня Колтуклиева от доста време работи за Агенция ПИК. Официалното изявление на ВМА за състоянието на Колтуклиева: Постъпил е пациент, извършени са необходимите медицински прегледи, консултации и манипулации с цел установяване на здравословното му състояние. След приключването им, пациентът е освободен за домашно лечение – ОЩЕ: ВМА с официално съобщение как е Соня Колтуклиева след като беше повалена от НСО Колтуклиева разказва, че във ВМА са ѝ поставили диагноза фрактура на рамото. "Не съм с шина, а само ме превързаха, защото болката е толкова силна, че не могат да сложат шина", твърди тя и добави, че още не е видяла медицинските документи за състоянието ѝ. И добави, цитирана от Агенция ПИК, следното: "Казах, че искам да отида в болница. Но преди това трябваше да дам показания пред полицаите от Четвърто районно управление и пред Военната прокуратура" – ОЩЕ: Соня Колтуклиева: Михаела Доцова повтаряше, че се е стресирала, казах ѝ да си тръгне, защото не е искрена Всички известни политици в България взеха отношение за случилото се, осъдиха го, включително Илияна Йотова - не и премиерът Румен Радев, поне досега!

Някои мисли

Абсолютно категорично се видя, че НСО атакува добре познат представител на медиите, който постоянно гони с въпроси, независимо дали са провокативни, нахални или изопачени. Това не е непознат човек – би трябвало НСО отдавна да има оценка дали Колтуклиева представлява терористична заплаха. Както добре припомни колежката от "Капитал" Полина Паунова: "Чл. 13, ал 1. от Закона за НСО гласи, че основните функции и дейности на Националната служба за охрана са: "прогнозиране и разкриване на заплахи за безопасността на охранявани лица и обекти" - ОЩЕ: Незаключена врата на уж охраняваната от НСО Доцова: Акцент от скандала със Соня Колтуклиева

Михаела Доцова влезе в служебната си кола, служител на НСО затвори вратата след нея и чак тогава Колтуклиева успя да я отвори! Как това се случва – обектът на охрана т.е. Доцова не е ли обезопасен след затваряне на вратата? Вратата защо не е заключена – шофьорът не може ли да го направи централно? Не е ли негово задължение? Ами ако вместо Колтуклиева друг беше отворил вратата и беше да речем хвърлил граната, както сполучливо попита Карина Карагаева, едно от лицата на "Българските елфи" (BG Elves)? Ами ако самата Колтуклиева имаше намерение да навреди на Доцова по друг начин извън да ѝ задава неудобни за нея въпроси? Това НСО ли е или някаква махленска службица? Да напомним какво каза Румен Радев малко преди това нещо да се случи: "Светът гори, не е време за аматьори на върха на държавата". Как да не умреш от смях - а след това да се запиташ некадърност ли е или нещо друго, за да има условия да се случи скандал - ОЩЕ: Радев се вбеси след като ЕП му каза, че се ослушва за Русия и атаките в Черно море (ВИДЕО)

От видеокадрите много ясно се видя, че когато Колтуклиева е блъсната, вратата на колата на Доцова е още отворена и тя има възможност да види какво се случва. От думите на Доцова обаче пред медиите излезе, че тя не видяла. Дори да е така, охранителите ѝ добре видяха – и не оказаха първа помощ?! Що за хора са това – всъщност предвид множеството случаи през годините на избутани по пътищата автомобили точно от НСО няма дори да казвам какво си мисля. Липсата на елементарна човешка емпатия да провериш дали друго човешко същество е пострадало, независимо кой е човекът, ни отличава на тази планета! Уж ни отличава! Недопустимо е такова държание, осъдително е и абсурдно – НСО съществува, защото всички ние плащаме данъци. И можем да ѝ търсим отговорност, когато се самозабрави, макар че Доцова се оправда, че не можела да казва на НСО какво да прави и как да я охранява. Българските данъкоплатци обаче могат – когато резултатът е този, е наложително. Най-силният ни инструмент е когато идват избори – в случая идват на 25 октомври – ОЩЕ: Председателят на НС Михаела Доцова с обяснение как така неин охранител повали Соня Колтуклиева

ВМА официално каза, че Колтуклиева е освободена за домашно лечение. Тя пък каза, че искала да иде в болница. Това разминаване е адски важно – да се знае какво точно е здравословното ѝ състояние. Също толкова важно, колкото да се установи дали репликата: "Стой, стой", за която писах по-горе, е предназначена за Колтуклиева. И защо ѝ се казва, ако е за нея – да не става веднага, за да не се влоши състоянието ѝ? Или да не става, за да излязат по-хубави кадри? Ако е така, каква е целта – само допълнително търсене на сензация или влияние за президентските избори?

Колтуклиева е лицето на Агенция ПИК. Всеки сам може да провери през годините колко често въпросната "медия" е била осъждана за клевети и обиди и от кого най-често. И въпреки това, след като ПИК продължава да осъществява дейност, без държавата да е установила, че е незаконно, то не може отношението на НСО към служителите на "медията" да е по-различно спрямо отношението им към другите. Не може да има непровокирано насилие, не може да се стига до ситуация, при която има опасност от сериозно нараняване, недай Боже опасност за живота на човек, без той да представлява такава опасност за охранявано от НСО лице, че да се налага охранителите да прилагат смъртоносна сила! И трябва да се носи отговорност – с оставки и съд за този, който си е помислил, че като пази председателя на парламента, всичко му е позволено!

Но и не може да се мълчи за детайлите по уж просто изглеждащия случай. В годините назад многократно сме виждали къде се позиционира ПИК, когато избухват недопустими уж скандали. Точно затова и в този случай семето на съмнението за нещо повече отвъд очевидната некомпетентност и да, ще използвам думичката "наглост", остава. Защото говорим за скандал малко преди изборен ден – и да, той е с потенциал да повлияе сериозно. Не че няма достатъчно други неща в кампанията, които да са поука за всеки кой какво представлява като кандидат – обаче този случай и тези действия на НСО са най-пресни и най-запомнящи се, показателни докъде е стигнал "прогресът" в изграждането на България!

Автор: Ивайло Ачев