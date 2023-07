15 години по-късно: Падна и последният рекорд на легендарния плувец Майкъл Фелпс (ВИДЕО)

Маршан даде време от 4:02.50 минути като по този начин той подобри с над една секунда постижението на легендата в плуването и взе златния медал в дисциплината. Фелпс постави своя рекорд по време на Олимпиадата в Пекин през вече далечната 2008 година. Това е втора световна титла за 21-годишния френски плувец, който се готви в Аризона под ръководството на треньора на Фелпс – Боб Боуман.

