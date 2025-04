Изненада: Тайсън Фюри намекна за завръщане на ринга (ВИДЕО)

Бившият световен шампион по бокс в тежката категория Тайсън Фюри изненада феновете си с любопитно съобщение в социалните мрежи. Циганският крал, както всички наричат британеца, намекна, че може много скоро да се завърне на професионалния ринг. Както е известно, той сложи край на бляскавата си кариера през януари 2025 година – само няколко месеца, след като загуби за втори пореден път от украинската суперзвезда в бокса Олександър Усик.

Тайсън Фюри пусна клипче от залата, в която тренира. В него Циганският крал е заедно с бившия си треньор ШугърХил Стюард. Във видеото се вижда, че двамата се забавляват, а 36-годишният британец прави намек за завръщането си към бокса. Това не е първият път, в който Тайсън Фюри се отказва, а след това се връща към спорта. Според различни спекулации той е готов да се качи отново на ринга, за да премери сили със своя сънародник – бившия световен шампион в тежката категория Антъни Джошуа.

“You know what’s coming” 👀



Tyson Fury linking up with SugarHill Steward🤝



🎥 via IG/tysonfury pic.twitter.com/gEVLG9Zh0W