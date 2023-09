Антъни даде за пример сърбите и пита: Колко посрещнаха нашите шампиони?

Близо 50 хиляди души излязоха на улиците в сръбската столица Белград, за да празнуват 24-ата титла на Джокович и историческите сребърни медали на баскетболния тим от Световното. Антъни Иванов смята, че българският народ не уважава достатъчно успешните си спортисти.

Serbia come back to Belgrade after the 2nd place in the FIBA World Cup.

Novak Djokovic with a surprise.

50k people in Belgrade.

Basketball&Tennis all together in Srbjia.



AMAZING.#Basketball #Baloncesto #Srbija #Serbia #FIBAWC #Djokovic #FIBAWorldcup pic.twitter.com/ZlIHISmYmJ