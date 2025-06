Холивуд осиротя: Отиде си обичан актьор

Дългогодишната звезда на сцената и екрана - Гейлард Сартейн, е починал от естествена смърт в Тулса, Оклахома, в четвъртък, 19 юни. Той е бил на 81 години. Известен с работата си в кънтри сериала "Hee Haw" през 70-те години на миналия век и с филми, сред които "Мисисипи в пламъци" с Джийн Хекман и Уилем Дего, "Аутсайдерите" с Мат Дилън и Патрик Суейзи и "Пържени зелени домати" с Кати Бейтс, Сартейн оставя съпругата си от 36 години Мери Джо Сартайн, децата им Сара, Естер и Бен, както и внучката Клои и правнука Теди, пише "The Hollywood Reporter".

Gailard Sartain -- the beloved Southern character actor from "Hee Haw," "Mississippi Burning," and "Fried Green Tomatoes" -- has died 🕊️ All we know: https://t.co/uDvNmkePsA pic.twitter.com/YxROdePTUK

Роден в Тълса през 1943 г., Сартейн започва развлекателната си кариера първо като оператор в местна телевизия в родния си град, а накрая играе магьосник на име д-р Мазепа Помпазоиди във вечерната комедийна програма "Необикновен филмов фестивал и лагерна среща", в която участва и Гари Бъзи. След това чрез търсач на таланти Сартейн става редовен изпълнител в "Hee Haw" в продължение на почти 20 сезона, както и във вариететните предавания "Shields and Yarnell" и "The Sonny & Cher Show".

Има десетки участия във филми, като се започне от ролята на The Big Bopper в "Историята на Бъди Холи" от 1978 г. и изтрита сцена в хита на Стив Мартин от 1979 г. "The Jerk". През 1980 г. участва в първия от трите филма за Ърнест П. Уоръл с Джим Варни (по-късно се появява в детската поредица от 1988 г. "Хей, Върн, това е Ърнест!"), както и в първия от общо деветте филма, режисирани от Алън Рудолф.

📷 Rest in Peace, Gailard Sartain 📷

We’re heartbroken to hear of the passing of Gailard Sartain—beloved actor, comedian, and artist. Seen here as Jerry in The Outsiders, Gailard brought warmth and heart to every role he played.

A proud Okie and one-of-a-kind talent, he’ll be… pic.twitter.com/aDIUiqURIL