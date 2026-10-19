Ферари избра съперник на Никола Цолов за резервен пилот във Формула 1

Още един от съперниците на Никола Цолов влиза във Формула 1. Преди дни стана ясно, че Рафаел Камара, с когото българинът води битка за титлата във Формула 2, намери място на стартовата решетка за следващия сезон. Бразилецът подписа дългогодишен договор с отбора на Хаас и ще заеме мястото на Естебан Окон. Сега още един от пилотите във втората дивизия намери място в най-комерсиалната автомобилна надпревара, но не на пълен работен ден. Става въпрос за Дино Беганович, който бе назначен за резервен пилот във Ферари.

Ферари повиши Дино Беганович в ролята на резервен пилот

Беганович е член на Академията за пилоти на Ферари от 7 години насам, след като спечели шампионатите по картинг в Италия и Швеция и се класира на второ място в серията WSK Euro Series. По време на участието си в програмата за млади пилоти той завърши трети като дебютант в едноместните болиди в италианската Формула 4, спечели титлата в Европейското първенство по Формула Регионал при втория си опит и завърши шести и в двата си сезона във Формула 3. През настоящата кампания Беганович кара втория си сезон за ДАМС във Формула 2, като има две победи - в Мадрид и Баку.

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Така кариерата на Беганович в младежките серии приключва, без той да е успял да се класира за място във Формула 1, и той ще се присъедини към Антонио Джовинаци в резервния състав на Ферари. 22-годишният шведско-босненски пилот, който е участвал в четири сесии от първата свободна тренировка (FP1) със Скудерията през 2025 и 2026 година, ще има допълнителни задачи, свързани с развитието на болида.

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