Шефът на Формула 2 обяви добра новина за Никола Цолов

Много важна новина за Никола Цолов и компания. Изпълнителният директор на Формула 2 Бруно Мишел е уверен, че Формула 1 ще се отправи към Катар и Абу Даби, за да приключи текущия сезон, което означава, че и поддържащото първенство също ще достигне планирания си финал. Продължаващата несигурност в Близкия изток, която вече се отрази на Гран при на Бахрейн и Саудитска Арабия, означава, че все още съществува риск пилотите да не могат да посетят региона в края на ноември за последните два кръга от тазгодишната кампания.

Сезонът във Формула 2 би трябвало да приключи в Катар и Абу Даби

Първоначално планиран за април, уикендът в Бахрейн беше пренасрочен за октомври и преместен на международната писта "Сепанг" в Малайзия. Формула 2 не се състезаваше там след заместващите кръгове в Маями и Монреал, а събитието в Джеда беше напълно отменено. Във връзка с конфликта между САЩ и Иран, най-голяма заплаха представлява настоящата нестабилност в Саудитска Арабия, където йеменските хути провеждат атаки в страната. Но ситуацията остава нестабилна и въпреки очакваното окончателно решение от страна на Формула 1 в средата на октомври, не могат да бъдат изключени напълно по-нататъшни промени.

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Няма вариант за заместващо състезание

Стартовете в Катар и Абу Даби са предвидени за края на ноември и началото на декември и са единствените оставащи стартове от календара. Преди тях бразилецът Рафаел Камара е лидер в класирането със 7 точки аванс пред българина Никола Цолов. Възможността двете надпревари да се проведат на друго място вече беше пропусната, така че вариантите на масата са два - провеждане на състезанията по план или отменянето им и обявяването на Камара за шампион.

"Не мисля, че ще отменим двете състезания. Няма да се случи. Няма да бъде хубаво да сме имали шампион още преди месец и да не сме го коронясали. Така искаме да завършим шампионата така, както сме го планирали. В това отношение следваме примера на Формула 1. От Формула 1 са напълно наясно със ситуацията и с това, което трябва да се направи, за да се гарантира, че тези две състезания ще се проведат при най-добри условия, което и ще се случи. Така че наистина очакваме с нетърпение, тъй като ни предстои фантастичен финал на шампионата с много пилоти, като трима от тях се борят за титлата. Наистина с нетърпение очакваме тези две състезания в Катар и Абу Даби", заяви Мишел.

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