Големият въпрос: Кой ще заеме последното място във Формула 1 през 2025 година?

Остана само едно свободно място на стартовата решетка за предстоящия сезон във Формула 1! И макар да става дума за това в RB, съдбата на всеки пилот е застрашена до края на кампанията, като Серхио Перес продължава да бъде в центъра на спекулациите.

Отборът на Заубер, доскорошният Алфа Ромео, е последният тим, който затвърди пилотската си двойка, обявявайки, че лидерът в шампионата на Формула 2 и резервен пилот на Макларън - Габриел Бортолето, ще се присъедини към Нико Хюлкенберг догодина, заменяйки досегашния състав от Джоу Гуаню и Валтери Ботас.

Bortoleto x Hulkenberg The 2025 Sauber driver line-up 💚 #F1 pic.twitter.com/hthIzxTAyr

Към него може да се присъедини и Франко Колапинто, който замени Логан Сарджънт в Уилямс преди пет състезания и веднага влезе в крак, впечатлявайки с представянето си. Шефът на Ред Бул Кристиан Хорнер не се забави да признае интерес към аржентинеца, като освен за RB, той е спряган и за съотборник на Верстапен. Но, реалистично погледнато, първият вариант изглежда по-възможен... и по-добър за самия пилот.

Това е последният обрат в истинската "сапунена опера" в питлейна, която започна, когато слабо представящият се Даниел Рикиардо загуби мястото си в RB след Гран при на Сингапур. Високо оценената резерва Лиъм Лоусън беше привлечен да го замести в нещо, което изглеждаше като изпитание за свободното място в отбора през 2025. Но след това формата на Серхио Перес в Ред Бул се влоши.

Хорнер категорично не подкрепи Перес и избегна въпроса дали той ще изкара сезона, въпреки че мексиканецът има договор до 2026 г. Това може да означава, че Лоусън, който също не спира да впечатлява, ще получи място до Макс Верстапен.

Този сценарий би оставил място в RB, което Колапинто би могъл да запълни. Той има дългосрочен договор с Уилямс, но няма място за следващата година, защото Алекс Албон и Карлос Сайнц ще се състезават за отбора през 2025 г. Шефът на Уилямс Джеймс Воулс вече заяви, че би позволил на Колапинто да напусне - на определена цена.

Хорнер бе видян да напуска гостоприемното звено на Уилямс по време на Гран при на Сао Пауло, след като може би е обсъдил този вариант, но не трябва да се изключва и вариантът Ред Бул може да откупи договора на Сайнц, за да го вкара редом до Верстапен.

През следващата година ще има множество дебюти: Андреа Кими Антонели ще замени Люис Хамилтън в Мерцедес , който от своя страна преминава във Ферари. Джак Дуън ще се присъедини към Алпин, а Оливър Беърман ще получи пълноправно пилотско място в Хаас. Както и Бортолето в Заубер.

F1 Rookies in 2025 pic.twitter.com/eWJ9uCqMn6

В годината, която започна с повече от половината свободни места, станахме свидетели на още няколко промени: Карлос Сайнц ще премине в Уилямс, Нико Хюлкенберг - в Заубер, а Естебан Окон - в Хаас. Някои отбори решиха да се доверят на сегашните си пилоти. Астън Мартин ще остане с Фернандо Алонсо и Ланс Строл, докато Пиер Гасли (Алпин) и Алекс Албон (Уилямс) удължиха договорите си към съответните отбори.

А изглежда карираният флаг се развява за кариерите на Валтери Ботас, Гуаню Джоу и Кевин Магнусен...

The 2025 grid... Bortoleto slots into the puzzle 🧩#F1 pic.twitter.com/dcgYJEekN5