Грандиозен скандал: Конър Макгрегър нокаутира мъж в дискотека (ВИДЕО)

Бившият световен шампион в UFC Конър Макгрегър се забърка в пореден грандиозен скандал, след като нокаутира непознат мъж в дискотека. Това става ясно от видео на инцидента разпространено от английския таблоид „The Sun“. Според информациите ирландецът е бил в нощно заведение в Ибиса, когато към него се приближил мъж. Той казал нещо на Макгрегър, който реагирал остро и го ударил два пъти в лицето.

Очевидци разказват, че инцидентът се случил в 05:53 часа сутринта. Конър Макгрегър е бил в компанията на свои приятели и близки, когато е бил провокиран от въпросния мъж. След сблъсъка между двамата непознатият е бил изведен от заведението от охраната на дискотеката. Конър Макгрегър пък продължил да купонясва без да се притеснява от случилото се пред очите на десетки хора.

Shock moment Conor McGregor knocks man out with TWO punches in Ibiza nightclub pic.twitter.com/NclBkDuSGF