От октагона до държавен глава! Конър Макгрегър се кандидатира за президент

Суперзвездата на UFC Конър Макгрегър възнамерява да се кандидатира за президент на Република Ирландия. Шампионът в две категории на световната верига за смесени бойни изкуства използва социалните мрежи, за да заяви своето намерение, както и да призове сънародниците му да го подкрепят в битката за президентското кресло. Макгрегър не е влизал в октагона от лятото на 2021 година, когато загуби от Дъстин Порие, след като счупи крака си в битката между двамата.

Ireland, the choice is yours and it is an easy one. Vote for me as your President and we will SAVE IRELAND TOGETHER! 🇮🇪❤️🙏 https://t.co/tLGdPITwnr

„Ирландия, гласът е ваш! Изборът е лесен! Гласувайте за мен за президент и ще спасим Ирландия заедно!“, написа Конър Макгрегър. Малко по-късно последва ново съобщение от ММА боеца, което бе доста по-дълго и съдържателно. В него ирландецът обясни по-подробно каква му е идеята и защо хората трябва да гласуват за него на предстоящите президентски избори.

„Ирландия трябва да изпълни изцяло Пакта за миграцията на ЕС до 12 юни 2026 г./Така че между сега и 12 юни 2026 г. няколко законодателни акта трябва да бъдат приети от двете камари и след това подписани от президента. Следващите президентски избори трябва да се проведат до 11 ноември 2025 г.. Кой друг ще се противопостави на правителството и ще се противопостави на този законопроект? Всеки друг кандидат за президент, който те се опитат да издигнат, няма да им окаже съпротива. Аз ще го направя!“.

Ireland must fully implement the EU Migration Pact by June 12, 2026.



So between now and 12 June 2026, several pieces of legislation have to be passed by both Houses of the Oireachtas & then signed by the President.



The next presidential election must take place by 11 Nov 2025…