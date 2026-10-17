Гриша Ганчев: Г-ца Златева трябва да ни бъде благодарна

Дългогодишният финансов благодетел на българската борба и собственик на борцовия ЦСКА - Гриша Ганчев, остана доволен от развоя на събитията на извънредното Общо събрание на Българската федерация по борба. През последната година той се открои като един от най-явните критици на ръководството на Станка Златева. Сега подкрепяният от него кандидат Тодор Ангелов спечели изборите за нов председател на централата и свали Златева от поста ѝ.

Гриша Ганчев се обърна към Станка Златева след изборите за нов председател на БФ Борба

Ганчев пък влиза като член в новия Управителен съвет на федерацията заедно с Тодор Ангелов, Рахма Софиади, Белчо Горанов, Валентин Гецов, Евгени Станчев, Иво Ангелов, Армен Назарян, Мирослав Гочев, Николай Дачев, Цоло Божилски и Станислав Трендафилов. След края на заседанието Ганчев не пропусна да отправи послание по адрес на Станка Златева. Той е категоричен, че винаги ще я уважава като спортист и няма да се реваншира за "мръсотиите", които тя е причинила на състезателите от клуба.

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"Никакъв реваншизъм няма да има от мен към никого. Направихте ми толкова мръсотии, но вие не ги направихте на мен, а на едни малки, беззащитни деца. Моето уважение към нея като към спортист, никога няма да изчезне, докато дишам на тази земя! Престанете със заяжданията. Г-ца Златева може да се прибере щастлива, отърва се от милиционерите, които ѝ висяха на главата. Мисля, че ѝ помогнахме и трябва да е благодарна", заяви Гриша Ганчев.

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