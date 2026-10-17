Официално: Освободиха Станка Златева, БФ Борба има нов президент!

Българската федерация по борба има нов председател! Станка Златева бе освободена от поста с 94 гласа "За" на проведеното извънредно Общо събрание, на което се гласува освобождаването ѝ и на настоящия Управителен съвет, избора на негов наследник както и приемането на нов устав. Единственият друг кандидат за президентския пост Тодор Ангелов, който е подкрепян от опозицията начело с Гриша Ганчев, спечели с 92 гласа "За".

Тодор Ангелов свали Станка Златева от върха

След това с 93 гласа "За" Управителният съвет на БФ Борба бе освободен от отговорност и със същия брой гласове бе гласуван нов УС със следните членове - Тодор Ангелов, Рахма Софиади, Белчо Горанов, Валентин Гецов, Евгени Станчев, Иво Ангелов, Гриша Ганчев, Армен Назарян, Мирослав Гочев, Николай Дачев, Цоло Божилски и Станислав Трендафилов

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"За мен това е голяма отговорност. Аз съм отговорен човек. С всички възможни средства и с хора, които искат да помагат на борбата, ние ще успеем! Трябва да има повече състезания и лагери при U17, U15. Благодаря на г-н Йорданов, на г-н Гриша Ганчев и на цялата общност, която застава зад мен. Диалогът мога да го водя с всеки и да приема и критики и похвали, благодаря ви", каза Ангелов, след като бе избран за председател на Управителния съвет и БФ Борба.

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