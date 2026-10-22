Хелмут Марко посъветва Рейсинг Булс да заложи на Никола Цолов за следващия сезон

Бившият съветник на Ред Бул Хелмут Марко изрази мнението си относно това дали Рейсинг Булс трябва да замени Лиам Лоусън с Никола Цолов за сезон 2027. Преди 12 месеца това би било точното решението, което Марко би взел от офиса си в Милтън Кейнс. Всъщност едно от последните му действия като ръководител на академията за пилоти на австрийския конструктор беше да извади опитен пилот като Юки Цунода от състава на отбора и да го замени с дебютанта Арвид Линдблад.

Марко избра Никола Цолов пред Лиам Лоусън

Тъй като решението за бъдещето на Лиам Лоусън остава последният въпрос, свързан с финализирането на стартовата решетка за 2027 година, Марко вече е взел решение относно курса на действие, който бившите му работодатели трябва да предприемат. Наскоро той даде интервю за "Krone", в което подчерта, че целта на "биковете" е да създава звезди. Той свърза това с текущия дебат относно това кого ще излъчи Рейсинг Булс през следващата година и ясно изрази мнението си дали Лоусън заслужава още една година на старта във Формула 1.

ОЩЕ: "Бъдеща звезда": Шампион от Формула 1 обяви Никола Цолов за следващото голямо име

"В духа на тази философия, трудното решение между Лиам Лоусън и Никола Цолов в Рейсинг Булс всъщност би трябвало да бъде в полза на Цолов", категоричен бе Марко. Тъй като Исак Хаджар е обвързан с Ред Бул поне за още няколко години, изглежда, че Лоусън вече няма път за развитие в рамките на двустепенната структура на отбора. Да последва пътя на Пиер Гасли би могло да бъде най-добрият му шанс да си осигури място в отбор от челната група в бъдеще, като се има предвид, че вероятно ще бъде заменен от Цолов в края на 2027 година, ако ръководството на Ред Бул не предприеме тази стъпка по-рано.

Въпреки това ще стане ясно, че Рейсинг Булс са във Формула 1 единствено с цел да подготвят пилоти за Ред Бул, ако наистина заменят Лоусън с младия българин. В момента отборът е на път да постигне най-доброто си класиране в историята в шампионата на конструкторите, така че замяната на най-опитния им пилот с новобранец би била много съмнителен сигнал за истинските им намерения в спорта.

ОЩЕ: "Решенията в Ред Бул не са само от резултатите": Лоусън коментира натиска от Никола Цолов