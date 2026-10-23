Кристиано Роналдо пак вкара, а Ал Насър се качи на върха в Саудитска Арабия

Ал Насър продължи да се бори за първото място в Саудитската професионална лига с важна победа с 3:1 над Ал Файзали в единадесетия кръг. Три нови точки държат този световноизвестен клуб твърдо в надпреварата за върха. На гостите не им отне много време да наложат своето превъзходство. Абдула Ал-Хамдан откри резултата още в четвъртата минута, оправдавайки доверието на австралийския треньор Анже Постекоглу, който го избра пред бразилеца Анджело Габриел.

Трета поредна победа за Ал Насър

Кристиано Роналдо увеличи преднината четири минути след началото на второто полувреме, отбелязвайки с глава в 49-ата минута и осигурявайки относително спокойствие на своя отбор. След това Тео Бонгонда върна Ал Файзали в мача, отбелязвайки в 66-ата минута и засили напрежението в заключителните минути. Анджело Габриел реши мача. Играчът, който започна мача на пейката, отбеляза с мощен удар от границата на наказателното поле в 79-ата минута, доказвайки ценността на атакуващите смени на Постекоглу и унищожавайки надеждите на Ал Файзали за обрат.

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С тази победа отборът на Роналдо достигна 25 точки и заема второто място, равен с лидера Ал Кадисия, преди мача на последния срещу Ал Хилал в същия кръг. Междувременно Ал Хилал отстъпи на трето място, на точка зад водещата двойка, но с отложен мач в запас, който може напълно да промени картината. Това беше трета поредна победа. Ал Насър победи Ал Дирия с 3:0, надделя над Неом с един гол разлика, а сега се наложи над Ал Файзали с 3:1, натрупвайки положителни резултати и изграждайки увереност за предстоящите предизвикателства.

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