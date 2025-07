Никола Цолов изгря под крилото на двукратен световен шампион, сега лети към Формула 1

Никола Цолов се изкачи в младежките редици към Формула 1 след много конкурентна кариера до този момент. Българският пилот доминираше в испанския шампионат на Формула 4 през 2022 г., печелейки 13 от 21 състезания в една много силна година. Формула 4 е чудесно поле за изява за млади пилоти, идващи от картинга. Тя им позволява да усъвършенстват уменията си в колите и да се научат как да управляват аеродинамичното съпротивление, гумите и крилата.

След като спечели титлата във Формула 4, той пое неортодоксалния път към Формула 3. Българинът прекара последните две години в тази серия, приспособявайки се към допълнителния натиск от състезанията през уикенда на Формула 1 и изучавайки нови писти. Цолов направи значителна крачка в кариерата си, която не остана незабелязана от бившият му мениджър - двукратния световен шампион Фернандо Алонсо.

Цолов бавно се приспособи към шампионата, като караше нова кола в състезание с 30 коли, където състезанията често са хаотични. Българинът се бореше през 2023 г. и спечели точки само два пъти в края на годината, след като се затрудни в средата на класирането в ART. Следващият сезон беше много по-добър, тъй като той спечели точки от самото начало, като зае четвърто място в откриването на сезона в Бахрейн, оставайки във френския отбор.

След това спечели три надпревари, първото от които беше в спринт състезанието в Монако, преди да направи пробив в Унгария, където спечели основното състезание. Победата му в Княжеството премина пред погледа и аплодисментите на Фернандо Алонсо. Добрите му изяви се харесаха на шефовете на Ред Бул, които решиха да включат родния състезател в академията си за развитие на млади пилоти. Алонсо е доволен, че упоритата работа на Цолов е била призната от "биковете", и препубликува съобщението в "Инстаграм" профила си си с няколко емотикона с аплодисменти.

Future F1 star Nikola Tsolov from Bulgaria sharing the sim with Fernando Alonso



Nikola Tsolov is 14 years old, recently he made tests for F4, he took pole and finished P2 this weekend in prefinal A pic.twitter.com/Alm2W3A0nu