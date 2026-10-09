България може да загуби окончателно олимпийски шампион! Семен Новиков обмисля край на кариерата си

Поредният скандал в българската борба може да доведе до изключително тежки последици. Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков призна, че сериозно обмисля да прекрати състезателната си кариера, след като за втора поредна година остана извън състава на България за световното първенство. Заедно с него от отбора за шампионата в Казахстан са изключени европейският шампион Кирил Милов и Едмонд Назарян. Тримата не скриха разочарованието си от ситуацията.

"Това е кошмар": Новиков заговори за отказване

В интервю за bTV Новиков разкри, че продължаващите проблеми вече го карат да се замисля дали изобщо има смисъл да продължава да се състезава. "Обмислям отказване. Не мисля, че ако един борец не се бори на две световни първенства, трябва да остава. Това е кошмар, защото съм млад, здрав и мога да покажа хубави резултати", заяви олимпийският шампион.

Новиков и Милов получиха възможност да участват на европейското първенство по-рано през 2026 година, но тогава бяха допуснати без личните си треньори. Сега двамата отново няма да представят България на най-големия форум за сезона.

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"Не мисля, че има спортист, на когото му е приятно да чуе, че не е в списъка за световното първенство, при положение че се готви да излезе на най-големия форум. За мен това е много гадно нещо", коментира Кирил Милов.

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От Българската федерация по борба излязоха с официална позиция, в която посочиха, че състезателите на ЦСКА са получили девет покани за тренировъчни лагери, но не са се отзовали. Според ръководството участието в тези лагери е задължително условие за включване в националния отбор за големи международни първенства.

Едмонд Назарян също изрази разочарованието си от случващото се. "Боли ме. Защо трябва точно ние, които сме се отдали на този спорт и на България? Правим го от сърце, всичко влагаме. Не заслужаваме. Това е спорт, не трябва да има политика", заяви той.

Все още съществува възможност за промени в състава, тъй като правилата на международната федерация позволяват корекции до три дни преди жребия. Общото събрание на Българската федерация по борба е насрочено за 17 октомври, а световното първенство в Казахстан започва на 24 октомври.

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