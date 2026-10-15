Основният конкурент на Станка Златева обеща да върне Новиков и състезателите на ЦСКА в националния отбор

На 17 октомври ще се проведе извънредното Общо събрание на Българската федерация по борба, на което ще се гласува освобождаването на настоящия Управителен съвет и председателя Станка Златева, избор на негов наследник както и приемането на нов устав. Единственият конкурент за поста, издигнат от опозицията, е Тодор Ангелов. Преди дни той даде официална пресконференция, на която сподели идеите си начело на родната централа.

Тодор Ангелов обеща да върне Новиков и Милов в националния отбор

Ако Ангелов спечели изборите, приоритет за него ще бъде връщането на олимпийския шампион Семен Новиков, европейския първенец Кирил Милов и Едмонд Назарян в националния отбор. Както е известно, те, както и останалите състезатели на ЦСКА, бяха изключени от списъците за предстоящото Световно първенство по борба, тъй като не се подготвят на централизирана подготовка. Според едно от правилата, въведени от Златева, само такива борци имат прави да представят България на международната сцена.

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"Тук съм, за да обединим борбата и да спрат свадите, кавгите и хаосът. Така няма как да вървим напред. Трябва да започнем да работим за борбата и да бъдем един съюз", заяви Ангелов в пресцентъра на БТА. "След като минат изборите и ако всичко мине добре, ние имаме вариант 72 часа преди първенството да вкараме Семен Новиков, Кирил Милов, Едмонд Назарян, защото без тях няма как да вземем медали. Те са подготвени много добре и сега психически трябва да стоят здраво. Надяваме се, че ще успеем да ги вкараме на световното първенство. За мен те са подготвени, но по-добре знае Армен Назарян как са били на лагерите. Това са състезатели, за които трябва да натиснем да участват."

Вече няма "чужденци"

Ангелов също така се противопостави на политиката на сегашното ръководство да налага предимно родени в България борци, а не такива, които вече са натурализирани и са печелили медали за страната: "Това са си вече хора с паспорти, които защитават нашия трибагреник. Тези хора донесоха два олимпийски медала (Новиков и Магомед Рамазанов). Тези хора, докато те могат, ние трябва да ги ползваме и покрай тях да изградим младо поколение. Така, както са се изградили други покрай Армен Назарян, Анатолий Гуйдя и Николай Паслар. Време е това да го забравим, защото светът е модерен и спортът е съвсем друг. Сърбия прави четирима световни шампиони, а тук се делим. Навсякъде се взимат чужденци, важното е, че ние взимаме качествени. Време е да се забрави тази тема "чужденци". Те са българи. Като се вдигне знамето, то е българското."

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