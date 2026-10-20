Огромни изненади в категорията на Карлос Насар на Световното първенство в Китай

Огромни изненади преди Световното първенство по вдигане на тежести, което ще се проведе от 27 октомври в Нинбо, Китай. Дни преди старта на планетарния шампионат бяха обявени предварителните заявки на щангистите. Изненадващо олимпийският шампион Карлос Насар не е с най-високата. Българинът е с трета по сила заявка от 390 килограма. Иранецът Али Алипур е поискал 400 кг, а Нургиса Адилетули от Казахстан и Фейксян Куан от Китай са дали заявка от 395 кг.

Изненади в категорията на Карлос Насар

Преди седмици Али Алипур подобри световния рекорд в категория до 95 килограма. На Азиатските игри в Нагоя иранецът спечели златото с ново най-добро постижение в двубоя от 398 килограма (180 кг в изхвърлянето и 218 кг в изтласкването). Затова заявката му от 400 килограма за Световното първенство изглежда съвсем реалистична цел. Въпреки това Карлос Насар остава категоричен във възможностите си. Пред дни той заяви, че отива за златото.

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Неочаквано отсъствие

Другата голяма изненада в категорията на българския шампион е отсъствието на един от водещите му конкуренти. Става въпрос за колумбиеца Йоксер Мануел Алборнос Кинто, който се състезава за Бахрейн. Все още не е ясно по каква причина ще пропусне шампионата в Китай. Надпреварата в Нинбо в категория до 95 килограма се очертава да бъде много оспорвана. Тя ще се проведе на 4 ноември, сряда, от 12:00 часа.

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